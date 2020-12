PRD Edomex no veta ni sataniza alianzas, pero deja a la militancia decidir al respecto

Ante la alianza federal entre PAN, PRI y PRD, la dirigencia de este último en el Estado de México afirmó que no hay vetos, ni satanizan una posible coalición amplia o reducida, pero será la militancia quien decida al seno la Comisión Política de Estrategia Electoral que se instaló este miércoles.

Lo anterior lo afirmó Cristian Campuzano Martínez, dirigente del Sol Azteca, previo a iniciar los trabajos de dicho comité integrado por 38 militantes, entre ellos, alcaldes y diputados locales como federales.

Reconoció que han existido acercamientos bilaterales con los partidos del PAN y PRI en la entidad, pero no una mesa política.

Campuzano Martínez afirmó que no vetan ni satanizan la alianza electoral, porque sin ésta el PRD y PAN no hubieran ganado espacios en el 2018, pero no irán en una plataforma en desventaja.

Afirmó que son competitivos en al menos 30 municipios y anticipó que recuperarán el corredor amarillo, que prevé Nezahualcóyotl porque la militancia no es de un solo hombre en referencia a Juan Hugo de la Rosa.

Además, vaticinó que pintarán el Valle de Toluca, como ratificarán el Sur como bastión e incluso darán sorpresa en la zona norte.

“No hay vetos, hay definición estrategia de nuestro instituto político e iremos a una alianza que favorezca el PRD”, declaró.

El diputado local del PRD, Omar Ortega Álvarez, reconoció que no es fácil y no hay certeza en la entidad sobre la alianza electoral con el PAN y PRI o sólo con uno de ellos y vio como acierto la Comisión Política de Estrategia Electoral.

“Es cierto que se va en una alianza federal con los tres partidos y posiblemente con 150 distritos, al parecer quieren incluir 26 del estado, pero todavía no se ha decidido en el estado si hay o no alianza”, concluyó.

El 23 de diciembre vence el plazo para definir alianzas o coaliciones a nivel federal.

Por: Gerardo García