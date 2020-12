"Que no se toque el dinero": Martín Orozco sobre la eliminación de fideicomiso

Luego de que Martín Orozco acudiera a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a presentar una controversia constitucional por el asunto de los 109 fideicomisos que fueron eliminados, el gobernador de Aguascalientes señaló que se tomó la decisión junto con los 10 gobernadores que conforman la Alianza Federalista con el objetivo de defender al ciudadano que se va a quedar sin servicio.

Esto porque ya había una estrategia y un presupuesto para poder atender al Fonden de los desastres naturales, a salud, educación, a los artistas, al deporte, cultura y a los científicos, en el que de momento se eliminan sin dar alguna explicación "y con un pretexto de que había corrupción y si lo había se tenía que haber investigado y corregido.

Indicó que lo que se quería era llevarse ese dinero de los fideicomisos a la tesorería, olvidarse de los programas y de los mexicanos que estaban llevando proyectos importantes al país.

Perjudicados por lo fideicomiso

En entrevista con Blanca Becerril para República H, Orozco especificó a los ciudadanos que están siendo perjudicados con la eliminación de los 109 fideicomisos, como a los niños con cáncer y otros que se están viendo perjudicados en el tema de salud.

El gobernador de Aguascalientes, pide suspensión de que no se toque el dinero, o que no regrese, porque la reforma sale en 30 días naturales y el recurso tendría que regresar a la Tesorería de la Federación "cuando no hay que olvidar que el dinero de estos fideicomisos está en los bancos".

Reiteró que lo que quieren para la próxima semana es que determine una suspensión provisional para no toque el dinero de esos fideicomisos.

Pacto Fiscal

Respecto al tema del pacto fiscal, Orozco indicó que tienen que seguir luchando desde una reforma a la Ley de coordinación fiscal o bien, desde una nueva Convención Nacional Hacendaria para una nueva restitución de los recursos, lo que no significa, afirmó, que se le tenga que quitar dinero a otros estados.