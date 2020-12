Magistrados denuncian cambio de sentencia sobre procesos electorales

Un boletín volvió a causar conflicto en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pues en él incorrectamente se afirmó que el órgano había emitido medidas contra el INE, por haber ordenado que el presidente Andrés Manuel López Obrador no emitiera declaraciones sobre la elección de 2021.

“La mayoría de los magistrados, asimismo, determinaron establecer una medida de apremio al INE por no ajustarse a los criterios establecidos por esta Sala Superior”, indica el boletín difundido por el área de Comunicación Social del Tribunal, el pasado 14 de diciembre.

Sin embargo, los resolutivos de la sentencia votada en la sesión privada por la mayoría de los magistrados no contemplan tales medidas de apremio, que son un llamado de atención por parte del Tribunal a la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto por no apegarse a sus criterios al aplicar medidas cautelares al juzgar las expresiones de los servidores públicos sobre procesos electorales.

La irregularidad fue asentada por los magistrados Janine Otálora y Reyes Rodríguez, en el voto particular que emitieron y que se incluyó en la sentencia.

“Asimismo, no coincidimos con que en un boletín de prensa emitido por el área de Comunicación Social se indique que la mayoría de las Magistradas y Magistrados determinaron... que se imponía una medida de apremio al INE por no aplicar criterios establecidos por la Sala Superior, ya que esto no fue objeto de discusión en la sesión respectiva”, puntualizaron.

Como esta resolución se aprobó en sesión privada no fue posible conocer sus detalles hasta que la sentencia fue publicada y notificada.

Por Nayeli Cortés