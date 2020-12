"Son variantes del Covid-19": López Charretón sobre la cepa en Inglaterra

Luego de que en Europa se aislara el Reino Unido por la nueva cepa de Covid-19 en Inglaterra, Susana López Charretón afirmó que no es una nueva cepa ya que esto es cuando el virus es diferente que se puede distinguir por los síntomas que causa porque realmente es distinto porque ni siquiera los anticuerpos reconocen uno del otro.

"En este caso, los virus normalmente mutan mucho para adaptarse a diferentes circunstancias", señaló López.

Al respecto señaló que el nuevo coronavirus SARS Cov-2 tuvo una variante que está predominando en Reino Unido, causando la alarma de que este es más transmisible o más violento, y eso "no está demostrado".

La viróloga señaló que hay un factor que confunde sobre esta supuesta cepa, en el que están secuenciando muchos genomas de virus se empiezan a ver muchas variantes, que quizá ya esté en todo el mundo pero no está analizada, y que no extrañe que quizá en México ya se tenga esa variante, lo único es que no se está secuenciando a la velocidad que se está secuenciando en otros países.

La especializada en Rotavirus y divulgadora de temas virológicos afirmó que no está demostrado que esta variante sea más violenta o tenga alguna ventaja sobre la variante anterior.

En entrevista con Javier Solórzano para El Referente Informativo, López Charretón dijo que la variante en Inglaterra sería algo idéntico a lo que se está viviendo, pero no parecía ue fuera una cepa diferente, ya que el virus es el mismo con alguno cambios que lo hacen diferente en secuencia a las cepas que circulan más comúnmente, pero no hay nada que sea diferente ni que la vacuna no sirva.

"La vacuna que se empieza a administrar a la proteína S es muy grande pero eso no indica que no vaya a ser útil la vacuna", dijo la especialista.

Afirmó que el virus en Wuhan ha habido variaciones, y eso cómo se podría decir el orígen de la variante del virus, porque hay variaciones que son como una firma, además, afirmó que empezó a causar alarma sobre esta variante que se tenía anteriormente.

