Dirigente de Morena en Querétaro no cree en encuesta que da triunfo a Celia Maya

El presidente del Consejo Estatal de Morena en Querétaro, Ángel Balderas Puga, afirmó que, en lo personal, no cree el resultado de una encuesta que de como ganadora a la magistrada en retiro, Celia Maya, como para designarla candidata a ese partido a la gubernatura del estado.

Incluso, Balderas Puga afirmó que en el partido en Querétaro existe un total desconocimiento sobre el procedimiento tomado en cuenta por la dirigencia nacional para la elaboración, levantamiento y resultado de la encuesta.

“Para mí, en lo personal, el resultado no es creíble (el resultado de esa encuesta), y creo que tenemos el derecho como afiliados a Morena a que se nos presenten los resultados, ahora que la Comisión nos lo quiera dar es otra cosa, pero yo no voy a creer a ojos cerrados, y te digo estoy observando mucha perplejidad

“Desconocemos totalmente el procedimiento, no sabemos cómo se llevó a cabo y para mí, en lo personal, no es creíble ese resultado. Yo en lo personal no puedo reconocer un resultado de caja negra, va en contra de los principios y la transparencia de Morena, no somos borregos ni vamos a aceptar ninguna imposición de nadie”, advirtió.