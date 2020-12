Se suma pandemia a causas para no continuar estudios de licenciatura

Este miércoles el INEGI dio a conocer la Encuesta Nacional de Inserción Laboral de los Egresados de la Educación Media Superior de 2019, en la que destaca que en México sólo un millón de los dos millones 900 mil egresados de bachillerato continuaron sus estudios en Educación Superior.





El INEGI detectó que en 2019 la falta de recursos económicos; no haber quedado en la institución de su elección o por no aprobar el examen de admisión son las principales razones de no continuar con su preparación académica, factores que año con año se repiten, sin embargo, para este 2020 la pandemia COVID-19 se ha convertido en otra razón, tal es el caso de Jafet Gómez, egresado de la Prepa 6.



“Hice trámites en la licenciatura en ingeniería industrial en el CUCEI, no fui admitido, pero a partir de que se suscitó la pandemia me mantengo ocupado de esa manera. Las clases en línea no han sido muy buenas, fue bueno que no estuviera admitido para ahora mantenerme trabajando, no sé si después intente otra vez o busque otra escuela, pero por el momento mientras no se normalicen las clases presenciales sí me voy a mantener trabajando”, confesó el joven Jafet Gómez.