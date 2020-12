Como "regalo de Navidad", pide Dulce María Sauri ver a AMLO con cubrebocas

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, dijo que, como regalo de Navidad, le gustaría ver que el presidente Andrés Manuel López Obrador use cubrebocas en su conferencia mañanera como ejemplo a la población de prevención para la salud en medio de la pandemia del COVID-19.

En conferencia de prensa virtual para hacer un balance del periodo ordinario de sesiones que concluyó este 15 de diciembre, la legisladora priista llamó a este gobierno a reforzar en su política de salud la prevención, exhortando a la población a no bajar la guardia contra la pandemia; a que las autoridades tomen medidas para desalentar a la población de hacer reuniones y fiestas navideñas a fin de evitar más contagios; y que las mismas autoridades pongan el ejemplo de prevención usando cubrebocas.

“¿Qué es el cubrebocas? No sólo una protección para uno mismo, una protección para los que nos rodean, sino también es un símbolo, es un símbolo de que tenemos que cuidarnos. Si me preguntan ustedes por un regalo de navidad que yo pediría, sería ver al presidente López Obrador con un cubrebocas, no subiéndose al avión, sino en una conferencia mañanera”, dijo.