Candidatura en BC es para Marina del Pilar Ávila

La alcaldesa de Mexicali, Marina del Pilar Ávila Olmedo, fue designada ayer como la abanderada de Morena para ir por la gubernatura de Baja California en las próximas elecciones de 2021, luego de resultar favorecida en las encuestas internas del partido.

En conferencia de prensa, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, anunció que Ávila Olmedo, además de buscar que el partido retenga la gubernatura que hoy ocupa Jaime Bonilla, será la coordinadora estatal para la Defensa de la Cuarta Transformación en la entidad.

“Nos da mucho gusto que sea mujer, una mujer joven, inteligente, comprometida con la Cuarta Transformación. Ella fue diputada federal, actualmente gobierna Mexicali. Ha demostrado también ser buena legisladora y ha tenido un muy buen gobierno en Mexicali, el que hoy la gente le reconoce”, dijo.

Con el cargo de coordinadora estatal, Ávila Olmedo comenzará a “formar los comités de defensa a la Cuarta Transformación, los comités de protagonistas del cambio verdadero, para organizarnos rumbo a lo que viene”, de acuerdo al líder morenista.

Al respecto, Marina del Pilar celebró que los bajacalifornianos la favorecieron y que Morena sea un partido que le abre la puerta a las mujeres con espacios para representar dignamente al género femenino en la política mexicana.

“Me comprometo a cumplir con la consolidación de este gran proyecto de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, con los principios de no mentir, no robar, no traicionar”, aseguró.

La candidatura de Morena era disputada por ocho aspirantes, seis hombres y dos mujeres, pero finalmente una encuesta interna de Morena definió que la alcaldesa se posicionó como la más reconocida por los ciudadanos en la entidad.

Parte de los aspirantes estuvieron presentes en la conferencia de ayer, entre ellos el alcalde de Tijuana, Arturo García Cruz;, y el alcalde de Ensenada, Armando Ayala Robles.

Baja California había sido gobernada por el PAN desde 1989 hasta que en 2018 Morena le arrebató la gubernatura. “Hoy vamos por esta coordinación estatal que nos va ayudar a formar estos comités tan importantes para repetir el próximo año en 2021”, señaló Ávila.

Por: Iván E. Saldaña