¿Qué hacer antes de reunirnos con nuestros seres queridos en NAVIDAD?

En la Ciudad de México, Estado de México y entidades en el norte del país, prácticamente será imposible hacer reuniones físicas con nuestros seres queridos. La jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado urgente a la ciudadanía para que se queden en casa, pues estamos en alerta por la emergencia de Covid-19.

Incluso en la conferencia de prensa de las 19:00 horas, desde Palacio Nacional, Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud, le recordó a la población que estamos en estos momentos no podemos hacer reuniones en casa para no incrementar el número de casos por coronavirus.

Por lo que lo más recomendable, es hacer una cena navideña con las personas que se encuentran en nuestra propia casa e invitar a nuestros seres queridos que se encuentran en otro hogar a través de una reunión virtual, que incluso se puede dejar activa en todo momento como si se estuviera en el mismo lugar.

La tecnología ha tenido un gran avance, por lo que hay muchos métodos para continuar en comunicación con juegos música y todo desde la comodidad de nuestro hogar, pero si se quiere hacer una reunión en persona, hay algunas medidas que se pueden seguir.

De acuerdo con expertos se pide que si se van a reunir sea breve y a una distancia adecuada, todos con dos metros de distancia al menos con cubrebocas y sin abrazos ni besos entre las familias, pues esto incrementa el riesgo de contagio.

Otra de las opciones es hacer una pequeña reunión en un lugar abierto con familiares que han mantenido una estricta cuarentena, la cena se puede llevar a cabo en un jardín con los miembros de la familia sentados de manera espaciada, en especial con los miembros que no viven en la misma casa.

Pueden verse con seguridad al aire libre, con hogares separados por al menos 2 metros, aunque dependerá del clima, que se pueden prevenir con el uso de mantas calientes, fogatas y reuniones cortas que pueden reprogramarse fácilmente si llueve.

Para aquellos que realmente quieren verse en lugares cerrados, hay una forma segura de hacerlo: todos pueden ponerse en cuarentena durante 14 días, también pueden ser diez días, aunque existe un riesgo mayor que con dos semanas, y aunque es complicado para muchas personas estar en casa por esa cantidad de días es la única manera de mantenerse a salvo si quieren reunirse en Navidad.

De ser posible deben mantener el uso de cubrebocas en todo momento, en especial cuando no se puede hacer una reunión al aire libre, en ese caso deben procurar mantener las ventanas y puertas abiertas para que se mantenga el lugar ventilado, esto no quiere decir que no habrá contagios, pero si reduce el riesgo.

El cual establece que se pueden reducir los riesgos si se utilizan todas las medidas de prevención, es decir el distanciamiento físico, uso de mascarillas, ventilación y reducción del tiempo de reunión.

En caso de una reunión familiar, este sería el riesgo:

De acuerdo a los resultados de este estudio las probabilidades de contagio en una reunión familiar o en bar; es decir, si se está en una casa y se juntan seis personas y una de ellas está contagiada, por las siguientes 4 horas sin cubrebocas y hablando con voz alta o cantando se contagiarán todos en la habitación.

Si se usa el cubrebocas serán cuatro los infectados, siempre y cuando no rebasen las cuatro horas; mientras que el riesgo se reduce de manera considerable si el grupo usa mascarilla, el encuentro dura poco y además el ambiente se ventila.

Si hay 15 personas, ya sea en un restaurante o en casa con la opción si es un lugar público con tres empleados en un bar o restaurante sin ventilación, sin tomar ningún tipo de precaución, en cuatro horas se contagiaron 14 clientes, con el uso del tapabocas, se reduce hasta los ocho contagios. Pero, si se cuenta con ventilación mecánica y se acorta el tiempo que se pasa en el local, el riesgo se reduce a un cliente.