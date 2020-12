"Ni blindada, ni nueva, ni mía", afirma Pablo Amílcar Sandoval sobre polémica de camioneta prestada

Esta mañana previo a sostener una reunión con diferentes colegios de arquitectos, ingenieros y constructores del estado de Guerrero, el aspirante de Morena a gobernador, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, dijo en torno a la polémica que ha desatado el tema de la camioneta en la que acudió al CEN de Morena para registrar su candidatura, que la unidad no está blindada, que no es suya y que tampoco es de modelo reciente.

Sandoval Ballesteros manifestó que es una camioneta convencional, modelo 2016 con más de 100 mil kilómetros de recorrido y que un amigo de él es el dueño, quien el día de su registro decidió acompañarlo.

El también exdelegado de los Programas Sociales en Guerrero dijo que sólo se está queriendo construir una narrativa totalmente falsa. "No tenemos nada que ocultar, no es un problema. Nosotros estamos con la frente en alto, no tenemos cola que nos pisen y vamos a estar aclarando", puntualizó.

Reiteró que lo que prioriza es ser lo más transparente posible, por ello mostró la tarjeta de circulación de la camioneta, misma que se encuentra a nombre de Fernando Estrada Román, con placas de circulación del estado de Guerrero y se constata que tiene cuatro años de uso.

Agregó que por estas razones es que no mencionó la unidad dentro de su declaración patrimonial, ya que sólo declarará lo que sea suyo y cuando la ley electoral lo indique, registrará el vehículo que utilizará para sus recorridos, e insistió en que no tiene nada de que avergonzarse.

Respecto a los ataques que ha recibido para desprestigiar su imagen, dijo que se debe a que la aprobación de Morena tiene muy tensos a muchos personajes de la política y de algunos medios de comunicación.

Finalmente, manifestó que los comentarios que se hicieron sobre si alguien le ayuda a cargar su saco son muy desafortunados, ya que al no estar acostumbrado a utilizar dicha prenda olvidó bajarla y le parece ofensivo que se refieran así a uno de sus compañeros de Morena.

Por Alex Linares