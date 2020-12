Claudia Sheinbaum: No concuerdo con la Organización Mundial de la Salud

Tras los señalamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la gestión de la pandemia por Covid-19 en México, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó no estar de acuerdo.

“La Ciudad de México es de las entidades de la República que más uso de cubrebocas tiene -reconocido inclusive internacionalmente- y hay un comportamiento, con sus excepciones, pero, en general, desde la declaratoria de quedarnos en casa aquí nunca hemos multado a nadie, ni se han hecho las cosas, a nadie en términos de ciudadanos.

“Se ha llegado a multar a empresarios que no están cumpliendo o a empresas o negocios que no están cumpliendo o a cerrar actividades de estos negocios, pero a los ciudadanos nunca ha habido una multa, ni se ha planteado, ni tampoco un toque de queda para utilizar a la policía para cerrar la ciudad. En esta medida estamos trabajando todos los días de manera responsable, entonces, pues la verdad no concuerdo con esta declaración de la Organización Mundial de la Salud”, dijo en videoconferencia de prensa.

En días pasados, el director general de la OMS, Tedros Adhanom, pidió a México tomarse en serio el manejo de la pandemia.

“Cuando suben los casos y también las muertes es un problema muy serio y pediríamos a México que sea serio. Esperamos que todos los líderes den ejemplo”, afirmó.

Al ser cuestionada si en la Ciudad de México se está tomando en serio la pandemia, la mandataria señaló que la ciudadanía debería responder, pues el trabajo que han realizado desde principios de año se ha enfocado para evitar mayores contagios, decesos y, al mismo tiempo, permitir que haya empleo porque eso es lo que también es algo fundamental.

Por Carlos Navarro