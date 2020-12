Advertencia de OMS sobre alza de COVID-19 no era para mí: Gatell

Luego que el director general de la OMS, Tedros Ghebreyesus advirtiera sobre el aumento de la epidemia de COVID-19 en México y llamara a ser muy serios con la situación, el subsecretario Hugo López-Gatell aseguró que no es un mensaje que vaya dirigido directamente al gobierno y añadió que es algo que el titular del organismo internacional dice “a todo el mundo”.

Cuestionado sobre las declaraciones del titular de la Organización Mundial de la Salud, López-Gatell dijo que no tiene nada que responder al doctor Ghebreyesus y que sus expresiones fueron “un tanto distintas” a lo que se ha replicado en los medios.

“Lo que dice es lo que le dice a todo el mundo, todos tenemos que tomarnos muy en serio -eso es lo que dijo-, hay que tomarse muy en serio la epidemia”, contestó el funcionario en conferencia.

Más temprano, en la conferencia diaria de la OMS, Tedros Ghebreyesus se refirió a la situación de la epidemia en México, luego de ser cuestionado por una reportera.

Alertó que en México hay un problema serio porque los casos diarios de COVID y las muertes por la pandemia se duplicaron si se compara los datos de la semana del 12 de octubre y los de la semana del 20 de noviembre pasado.

Con esos datos, el doctor Tedros dijo que México se encuentra “en mal estado” y por ello “nos gustaría pedir a México ser muy serios” con esta situación, agregó.

Al respecto, López-Gatell rechazó que sea un mensaje dirigido al gobierno federal, el cual encabeza la estrategia contra el COVID-19. Por el contrario, planteó que el mensaje va dirigido a toda la sociedad.

“No es momento de relajar la atención, la disciplina a estas medidas, ahorita la sociedad también debe reaccionar ante esto, es decir, el doctor Tedros no es que me lo diga a mí, si me lo quisiera decir a mí, o a lo mejor al secretario de salud o al presidente, quizá habría mandado un comunicado diplomático”, agregó.

Añadió que la epidemia avanza a ritmos distintos en los diversos países del mundo y en el caso de México se espera que el incremento actual de casos se mantenga al menos hasta enero próximo.

Por: Gerardo Suárez