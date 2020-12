Aprietan cinturón presupuestal en la CDMX

Con una reducción de más de 21 mil millones de pesos, la CDMX propone ejercer un presupuesto para 2021 de 217 mil 962 millones 153 mil 520.

Salud, programas sociales, educación y seguridad son los rubros prioritarios para las autoridades, que plantean un proyecto

presupuestal “responsable para que permita enfrentar la emergencia sanitaria de la mejor manera, privilegiando el apoyo a la economía familiar y propiciando la recuperación sostenida de las empresas”.

En función del gasto, destinará 51 por ciento del presupuesto total al rubro de desarrollo social, con 112 mil 142 millones de pesos,

repartidos en protección ambiental, vivienda, salud, recreación, educación y protección social.

Los entes que reciben incrementos, en medio de la pandemia por COVID-19, son la Secretaría de Salud, con 12 mil 135 millones 818 mil pesos, 768 millones de pesos más que el año pasado.

La Secretaría de las Mujeres pasa de 226 millones 757 mil pesos, a 233 millones 54 mil, alrededor de seis millones 297 mil pesos más; el Metrobús recibirá un incremento de 652 millones de pesos, para un total de dos mil 11 millones.

Para las medidas de Cero Agresión y Seguridad Ciudadana se erogarán 47 mil 357 millones, casi 11 mil millones más que en el

presente año.

Ya como organismo autónomo, La FGJ-CDMX obtendrá 124 millones de pesos más, para sumar siete mil 186 millones 317 mil

pesos.

Entre los proyectos más ambiciosos están el del Hospital General Cuajimalpa; dos planteles de educación media superior, uno en la alcaldía Álvaro Obregón y otro en Tláhuac; además está la segunda y tercer etapas de la Universidad de la Salud; una Universidad en Magdalena Contreras y la construcción de la Universidad de Lenguas Indígenas.

El Instituto Electoral CDMX recibirá un aumento de 311 millones de pesos, con lo que se proponen mil 586 millones 601 mil para la organización de elecciones intermedias en la capital, con la renovación del Congreso y las alcaldías, las cuales, todas sin

excepción, registran una disminución en el gasto para el año entrante.

“La pertinencia de los recursos asignados no debe calificarse a partir de su incremento o no respecto del año inmediato anterior, si no de lo suficiente que resulte para dar solución a las necesidades de la población”, concluye la exposición de motivos.

Por Almaquio García