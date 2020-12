AMLO enumera obstáculos durante su administración

A dos años de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó tres obstáculos que ha padecido su administración: la pandemia por COVID-19, la crisis económica y la reacción de los “conservadores”.

En la mañanera, el titular del Ejecutivo manifestó que la pandemia ha sido lo más doloroso para su administración: “Es lo que más nos ha afectado”.

En cuanto a la crisis económica, el mandatario sostuvo que se está enfrentando bien y es un tema que no tiene comparación con la pandemia por coronavirus.

“Bastó con no seguir la fórmula neoliberal de rescatar a los arriba, como le hacían siempre, como fue el Fobaproa, empezar a rescatar al pueblo, ayudar abajo y ahí vamos saliendo”, expresó.

En tercero, aunque “más marginales”, están los ataques de medios de comunicación y la reacción conservadora de sus opositores.

“Anda Claudio X. Gonzalez apuradísimo. Hay un cártel diciendo ‘si no nos juntamos, esto se acaba’. Dicen los intelectuales orgánicos y políticos corruptos, la unidad de todo porque si no, se acaba, pero no el país”, acusó.

El Presidente aclaró que es normal que exista oposición, ya que en un sistema democrático tiene que haber contrarios y es legítimo.

“Antes no era así. Antes era una minoría que se ponía de acuerdo para medrar y saquear”, sostuvo.

‘SON LO MISMO ’

El Presidente calificó como vergonzosas las alianzas electorales entre el PAN y el PRI.

Tendrán, aseveró, un efecto búmeran, ya que lejos de beneficiarlos “los perjudica”.

Por Misael Zavala