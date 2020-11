Vamos a pronunciarnos sobre la elección en EU hasta que concluya el proceso: AMLO

En la conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que no se pronunciará sobre la elección en Estados Unidos hasta que las autoridades definan al vencedor de la contienda.

“Para que no haya malas interpretaciones, no podemos pronunciarnos. No debemos hablar acerca de las elecciones en Estados Unidos, porque todavía no es un proceso concluido y tenemos que actuar con mucha prudencia. Entonces para que también se entienda el porqué no tocamos ese tema”, señaló.

En Palacio Nacional, López Obrador dijo que su gobierno no emitirá postura o pronunciamiento a favor o en contra de los candidatos que encabezan las preferencias electorales.

“Hasta que las autoridades de Estados Unidos resuelvan, se decida, hasta entonces vamos a pronunciarnos”, finalizó.

Por Paris Alejandro Salazar