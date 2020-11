AMLO anuncia estímulos fiscales para la frontera sur y regreso de Chetumal como zona franca

El presidente López Obrador firmó el decreto para establecer estímulos fiscales en 22 municipios de la frontera sur del país, apoyos similares a los del Programa de Zona Libre de la Frontera Norte.

“Es un trato parecido, se aplica esta medida en la frontera sur de nuestro país para beneficio de las ciudades, de los municipios fronterizos de Chiapas, de Tabasco, de Campeche y de Quintana Roo, van a tener el mismo apoyo”, indicó.

Entre los estímulos está que el Impuesto al Valor Agregado pasará del 16 al 8% y el Impuesto Sobre la Renta del 30 al 20%.

López Obrador anunció que restablecerá la Zona Libre de Chetumal, es decir, será una zona libre de impuesto para la importación.

“Le va a dar mucho gusto al pueblo de Quintana Roo, y en particular a los que viven en Chetumal, y creo que a los pobladores del sureste en general. Chetumal va a volver a ser una zona franca, libre de impuestos de importación en países donde no tenemos tratados comerciales, es decir, no se va a cobrar impuesto por la importación. Entonces van a poder llegar mercancías a muy bajo precio a Chetumal como era antes de llevarán a a cabo los cambios ya en el inicio del período neoliberal”, explicó.

Por Paris Alejandro Salazar