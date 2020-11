Olimpia Coral

¿La ley Olimpia es una ley que salva vidas? ¿Por qué?

Porque lo virtual es real, mientras un hombre se está erotizando en el baño con las fotos de una chica, ella puede estar en otro baño quitándose la vida. Nosotras creemos que lo virtual traspasa la barrera online y tiene consecuencias en la vida real de las personas, que van desde agresiones hasta suicidios y feminicidios.

Dices que ya están empoderadas las mujeres, ¿Qué hace falta ahora a las mujeres?

Que sigan exigiendo a las autoridades la aplicación de las leyes que se han logrado, y que no bajen la guardia al defender sus derechos. Que sean incómodas, que cuestionen todo, y que no dejen que nadie les diga que lo que hacen no es importante.

En todos los años de tu lucha, ¿Qué ha sido indispensable? Eso que no te dejó renunciar a la lucha.

El apoyo de mi mamá, saber que lo que había pasado no fue mi culpa y que merecía justicia por ello, el saber que miles de mujeres pasan y están pasando por lo mismo que yo, y que necesitan ayuda, que la violencia machista no para y nosotras tampoco vamos a parar hasta verla erradicada.

Esta ley es una ley que logra transformar que el castigo social se lo lleve el criminal y no la víctima. ¿Hay otro pendiente en tu lucha?

Lo pendiente es que se deje de ver a las mujeres como objetos de consumo masculino, que dejen de cosificarnos y usarnos para su consumo y placer. Eso está pendiente y es de las cosas más difíciles de lograr por la cultura patriarcal en la que vivimos.

Hay muchas mujeres aun sin sumarse a la lucha feminista, ¿las invitas de alguna manera, les dices algo?

Que no están solas, que no es su culpa si fueron víctimas de este sistema misógino, y que las estamos esperando con todo el amor y la sororidad que nos ha sostenido a nosotras, que nos ha hermanado, muchas hemos pasado por tanto pero las mujeres salvaron nuestras vidas y que estén de acuerdo o no con el movimiento, nosotras vamos a estar ahí cuando lo necesiten para apoyarles y brindarles todo el amor que hemos recibido nosotras.

Por Laura Raquel Manzo