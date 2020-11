Luis Donaldo Colosio va por Monterrey y deja el camino libre a Samuel García para Nuevo León

Luis Donaldo Colosio dio a conocer que no irá por la gubernatura del estado de Nuevo León, ya que no se logró un acuerdo para ir en alianza con Movimiento Ciudadano y el Partido Acción Nacional (PAN). Con esta decisión el legislador Samuel García tendría el camino libre para contender por esta entidad.

En entrevista con Blanca Becerril, el diputado local explicó que siempre estuvo a favor de formar una coalición, ya que era la mejor manera de dar resultados, sobre todo ahora que se vive una polarización política en el país.

Yo lamento mucho que no se haya dado esta construcción porque ya se están dando otras coaliciones que si ponen en una posición mucho muy difícil que se logre una dinámica efectiva, porque esto va más allá de lo electoral.

Señaló que sus aspiraciones políticas ahora se enfocarán en contender a la presidencia municipal de Monterrey, desde donde desarrollará un plan de gobierno.

Si no se están dando esas condiciones y si no se nos permite construir esas posiciones y esa tarea, no tiene caso. Vamos a construir desde donde se pueda lograr ese ejercicio de construcción efectiva para un plan de gobierno en donde sería para mi extraordinario honor y orgullo contender por la presidencia municipal de la capital de mi estado.