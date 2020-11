Vecinos externan necesidades en la colonia Guerrero

Algunos ya en la puerta para salir a trabajar y otros recién despiertos, escucharon los toquidos y los llamados de mujeres y hombres con chaleco verde que ingresaban a su vecindad o su unidad habitacional en la colonia Guerrero.

“Vecinos, buenos días. Si gustan acompañarnos para escuchar lo que vienen a informarnos sobre los programas del gobierno capitalino”, anunciaban las integrantes de las brigadas de Barrio Adentro.

Ingresaron en el 122 de Mosqueta, el 114 y 116 de Galeana; y en el 33 de la calle Moctezuma.

Mil 123 carpetas

De enero a octubre de este año, en la Guerrero se iniciaron mil 123 carpetas de investigación, 146 por violencia familiar, 104 por amenazas, 64 por robo de objetos y 47 por narcomenudeo, entre otros.

Tras la sorpresa, vino la desconfianza de los desmañanados.

“Aquí me parece más una promoción de asunto político o algo así, porque no es posible que vengan 60 funcionarios a ofrecer estas cosas y que no hagan todo lo posible para que la gente, de manera voluntaria, se les acerquen y les pregunten”, expuso Marco, vecino de Mosqueta.

Problemas económicos

Yanet Martínez, quien dejaba a sus tres hijos menores solos porque iba a trabajar, le dijo a la secretaria de Inclusión y Bienestar Social, Almudena Ocejo, quien la abordó cuando salía de casa, que tenían problemas económicos, debido a que, por ser población vulnerable, su marido no tenía ingresos, ya que lo regresaron a su hogar.

“A mi esposo lo mandaron a descansar a pesar de que tiene la necesidad de cobrar. Trabaja en el Hotel Hilton”, comentó.

El subsecretario de Gobierno, Arturo Medina, tocaba las puertas y explicaba los apoyos que se otorgan para rescatar a niñas, niños y adolescentes de la delincuencia.

Ayudar al desarrollo

“Barrio Adentro es ir calle a calle y recorrerla con la gente; hacer sinergia con los vecinos e invitarlos a que se sumen a las actividades y programas del gobierno para combatir la delincuencia; ayudar al desarrollo para que las personas tengan mejores condiciones de vida; sumar a los niños y jóvenes”, dijo.

El programa se implementó luego de que dos menores indígenas mazahuas fueron asesinados en una vecindad el Centro Histórico por presuntos integrantes de La Unión Tepito y después de que, un niño de 14 años fue encontrado muerto en una maleta, cuando iba a ser arrojado en el mercado Martínez de la Torre, a dos cuadras de donde acudieron los funcionarios.

Por Almaquio García