Senado busca colaborar con FGR por presuntos sobornos de exlegisladores

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, busca que la Cámara alta colabore con la Fiscalía General de la República (FGR) en las investigaciones de presuntos sobornos que recibieron extrabajadores y exsenadores durante la legislatura pasada.

En una reunión virtual con empresarios, el senador fue cuestionado sobre los presuntos hechos de corrupción que se han revelado en el caso de Emilio Lozoya, extitular de Pemex, quien ha declarado que dio sobornos a senadores de la legislatura pasada para que aprobaran las reformas estructurales, principalmente la energética.

Esto debido a que se difundieron videos donde aparece el exsecretario técnico de la Comisión de Administración del Senado, Rafael Caraveo Opengo, recibiendo maletas de dinero. Además, en la indagatoria se ha mencionado a varios ex senadores.

“El exsecretario técnico del Senado en el periodo pasado confiesa que sí hubo corrupción, maletas de dinero que se entregaban a legisladores para aprobar reformas a las leyes o a la Constitución, obviamente nos preocupa yo estaré planteando a la Junta de Coordinación Política que el Senado pueda constituirse en una parte coadyuvante a la FGR dado que la comisión de delitos se dio en el Senado, da mucha tristeza y es lamentable”, dijo.

Monreal sostuvo que el Senado no puede pasar por desapercibido como institución y por ello hará la solicitud formal para colaborar con la FGR.

“Creo que no podemos tapar el sol con un dedo, ni convertirnos en usuarios de la política de la avestruz. No adelantó juicios para nadie, ni acusaciones a priori, pero el Senado no puede desentenderse de eventos de esta naturaleza”, manifestó.

Por Misael Zavala