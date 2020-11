Morena: oposición pretendía endeudar a México con cambios al Presupuesto 2021

Luego de rechazar este jueves en el Pleno la “mega reserva” de la oposición que pretendía reasignar 109 mil millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021 para enfrentar la crisis sanitaria y económica por el COVID-19, Morena en la Cámara de Diputados justificó que no apoyó esa propuesta porque “endeudaría más” a México.

En conferencia de prensa, el coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier, aseguró que la propuesta de las bancadas del PAN, PRI, PRD y MC, a quienes llamó “minoría rapaz”, seguía el mismo modelo de administraciones pasadas de endeudar al país para salir del paso en problemas coyunturales.

“Nos estaban proponiendo contratar deuda o dejar de pagar deuda, eso implicaría continuar con ese modelo, y nosotros no lo vamos a hacer. Nosotros estamos generando un presupuesto que vaya en beneficio de la gente, que tenga rostro, que esté atendiendo a la población más necesitada, que reactive la actividad económica de manera puntual”, defendió el coordinador.

La propuesta de la oposición buscaba reasignar del PEF 109 mil millones de pesos para proyectos que buscan reactivar la economía y dar más presupuesto para atender la pandemia del COVID-19.

Para lograr dicha reasignación, la oposición proponía que para 2021 el Estado recortara pagos de deuda por 76 mil millones de pesos. Es decir, 63 mil 700 millones saldrían de disminuir 63 mil 700 millones de pesos del pago de la deuda pública y disminuir 12 mil 527 millones de pesos del pago de adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores.

“¿Se puede eso? no explicaron (la oposición). Evidentemente no se puede, más que en moratoria, no hay otra, nos declaramos en no pago, en insolvencia de pagos de los intereses de los Cetes, de los Bondes, de todos los valores gubernamentales. Si lo hubiéramos hecho hoy mañana viernes, con los mercados abiertos, tendríamos que ver una masivamente venta en los mercados financieros de bonos gubernamentales y una brutal caída del peso porque gran parte de ese dinero se iría, como ustedes saben, a la compra de dólares, para girar al extranjero”, explicó Pablo Gómez, vicecoordinador de ese grupo.

También cuestionó “¿cómo puede una oposición de cualquier signo, de cualquier nivel de irritación proponer para su país un esquema tan lamentable como este? Han estado discutiendo el presupuesto y lo único que se les ocurrió fue llevar al país a una crisis de impago, insolvencia”.

Por Iván E. Saldaña y Nayeli Cortés