Se debe probar si hubo complicidad entre García Luna y Calderón: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que a pesar de que el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, se declaró inocente de los delitos que se le acusan en Estados Unidos, hay mucha información sobre su actuación cuando fue funcionario público.

“Lo que está en cuestión es la acusación que se le está haciendo García Luna o las acusaciones con pruebas, un expediente que se habló de miles de cuartillas de hojas y audios dónde lo responsabilizan de varios delitos, y él se declara inocente, de acuerdo al procedimiento que se sigue van a ver otras audiencias, o ya citaron audiencia en diciembre, y luego ya si ya se continúa con el juicio y él sigue sosteniendo que es inocente, pues ya viene un fallo que puede tardar tres meses, seis meses, ya se le puede declarar culpable con una pena, que eso va a depender de los elementos de prueba y de lo que decidan los jueces”, explicó.

En la conferencia matutina, el mandatario federal aseguró que García Luna, era muy cercano al expresidente Felipe Calderón, sin embargo eso no significa que este último sea cómplice de los delitos que se le investigan en Estados Unidos.

“Vamos a esperarnos, no hay que adelantar nada, es un asunto sí muy importante, desgraciadamente nunca se había juzgado así Estados Unidos a una autoridad mexicana de ese nivel, secretario de Seguridad en un gobierno, y un secretario muy influyente, porque hay de secretarios a secretarios, esté secretario está muy cercano al presidente, pero también no se puede decir que si era cercano al presidente, pues el presidente es cómplice, eso tiene que probarse, tienen que haber elementos para demostrarse, de modo que hay que esperar y no especular, no hacer conjeturas, esperar a que se lleve a cabo todo el proceso hay mucha información”, indicó.

Por Francisco Nieto y Paris Alejandro Salazar



