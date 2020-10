AMLO rechaza tener contratista favorita para eventos de Presidencia

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que su gobierno tenga una contratista favorita para los eventos de Presidencia y se comprometió a presentar un informe sobre el tema.

Cuestionado desde La Mañanera sobre el tema, el mandatario dijo no conocer a Yazmín Adriana Bolaños López, proveedora que ha recibido más de 10 contratos en su gobierno, algunos de adjudicación directa.

"Aquí no hay predilectos, no hay hijos predilectos del régimen, no es como antes, no existe eso nosotros tenemos principios", indicó López Obrador quien dijo que se dará un informe completo de por qué se le otorgaron los contratos.

Entre los eventos que organizó la referida se encuentran los Gritos de Independencia, el evento del Día del Ejército, entre otros además de que tiene contratos con otros gobiernos de Morena.

"Debe haber alguna razón, alguna justificación", dijo el presidente.

