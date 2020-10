Reducir síndicos y regidores no afecta gobernabilidad: Higinio Martínez

El senador de Morena, Higinio Martínez explicó que la propuesta para reducir síndicos y regidores no afecta gobernabilidad en el Estado de México, esto luego de ser aprobada por el Congreso local y que causara controversia con la oposición.

Que se reduzcan el número de gobernadores y síndicos porque no se requieren para gobernar un municipio lo digo yo que he sido alcalde dos veces. No afecta a la gobernabilidad; ayuda incluso a la gobernabilidad.