Preguntas Aprende en Casa 2 SEP | Primaria 3° y 4° grado, 5 de octubre: actividades y respuestas

El programa Aprende en Casa 2, dirigido a alumnos, docentes y padres de familia, para dar seguimiento a las clases que corresponden al Ciclo Escolar 2020-2021, se transmite diariamente desde el pasado 24 de agosto con el objetivo que los estudiantes de educación básica se mantengan al día con las actividades en línea.

La decisión de la SEP de impartir las clases a distancia se da debido a la pandemia por Covid-19 que prevalece en el país, y así será hasta que las autoridades educativas emitan un nuevo aviso. A continuación te presentamos los temas, actividades y respuestas que se abordaron este lunes 21 de septiembre para primer y segundo grado de educación Primaria.

La información difundida corresponde al plan de trabajo de la SEP para cada nivel y grado de estudios, incluidos los cuadernos de trabajo con que cuentan los alumnos para complementar e incentivar el conocimiento de cada materia.

3° Primaria

Valores

Desarrollando nuestros "superpoderes"

Aprendizaje esperado: Escucha a sus compañeros para enriquecer los propios procedimientos para resolver un problema.

Énfasis: Identifica procedimientos que realizan otros para resolver problemas que podrían ser de beneficio adoptar.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás sobre la “AUTORREGULACIÓN” y la “METACOGNICIÓN” , conocerás lo que cada uno significa, la forma en que puedes desarrollarlas y los beneficios que se obtienen al aplicarlas en la vida diaria.

¿Qué hacemos?

Sabías que “iluminar” es una de las formas o estrategias para calmar tu mente y disminuir la ansiedad cuando necesita resolver un problema. “Iluminar” ayuda a “sentirte en BIENESTAR, RELAJARTE y desarrollar tu CREATIVIDAD” para encontrar varias soluciones a un problema.

Lee con atención el siguiente relato y conoce ¿Cuál es el problema ?:

Trabajo en equipo frustrado. Problema y solución.

Tenemos que hacer un trabajo en equipo, pero ¡no logramos ponernos de acuerdo entre los compañeros de mi equipo! No sé qué hacer, estuvimos en video llamada discutiendo media hora, todos hablábamos al mismo tiempo y total, no llegamos a nada. Me siento frustrado porque no escuchan mis ideas.

Artes

El museo de arte imaginario

Aprendizaje esperado: Compara piezas artísticas bidimensionales e identifica sus características.

Énfasis: Investiga la variedad de obras y piezas artísticas que existen en formato bidimensional.

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás las características de diferentes obras artísticas en formato bidimensional, para crear tus propias obras.

¿Qué hacemos?

El día de hoy visitarás un museo de arte usando tu imaginación ¡Estás preparado!

Primero debes:

• Presentar el orden del día a manera de agenda personal. (Puedes utilizar una libreta pequeña que usaras como itinerario).

• Imaginar que estas en un gran museo de arte y donde visitaras varias salas.

1. “De paseo por el Museo”.

¿Qué es un Museo?

-Un lugar donde se exhiben obras de arte creadas por artistas que han tenido relevancia a través del tiempo.

¿Qué te imaginas que tiene en su interior?

- Pinturas de artistas, esculturas, etc.

Las salas que vas a visitar son de obras artísticas bidimensionales (Pinturas).

• Entra a la primera sala “Arte de los primeros hombres”

Ciencias Naturales

Sistema circulatorio

Aprendizaje esperado: Explica la interacción de los sistemas digestivo, circulatorio y excretor en la nutrición.

Énfasis: Identificar la manera en la que el sistema circulatorio participa en la absorción y transporte de nutrimentos.

¿Qué vamos a aprender?

Lograrás identificar la manera en la que el sistema circulatorio participa en la transportación y asimilación de los nutrimentos que aporta la comida.

Para conocer más sobre el tema puedes consultar tu libro de texto de Ciencias Naturales, páginas 30, 31 “El aparato circulatorio”.

Si no lo tienes a la mano, no te preocupes, puedes consultar otros libros que tengas en casa o en Internet, para saber más.

¿Qué hacemos?

El día de hoy retomarás el tema de la digestión y la importancia que tiene para el cuerpo humano.

Observa muy bien los siguientes mapas mentales sobre la digestión, para retomar conceptos y recordar qué es lo que cada órgano hace.

Puedes hacer tu propio mapa mental en tu cuaderno para que puedas consultarlo cada que lo necesites. Observa los ejemplo

Lenguaje

¡Lo que sé de los chistes!

Aprendizaje esperado: Participa en la realización de tareas conjuntas: proporciona ideas, colabora con otros y cumple con los acuerdos establecidos en el grupo.

Énfasis: Aportación de ideas sobre un tema.

¿Qué vamos a aprender?

Aportarás ideas sobre las características que consideras deben de tener los chistes para que tengan gracia.

Recuerdas que en las sesiones pasadas aprendiste, cómo instalar tu biblioteca en casa y los reglamentos.

¿Qué hiciste para instalar la biblioteca?

Lo recuerdas: Primero, buscaste y juntaste todos los libros, las enciclopedias, los diccionarios, las revistas, los periódicos, y demás material que tenías en casa. Una vez que reuniste todo, los clasificaste por tema y al final, los organizaste en una caja de cartón que decoraste previamente y… ¡estuvo lista tu biblioteca!

Una vez que estuvo instalada la biblioteca en casa, redactaste el reglamento para su uso, así como las características que se tomaron en cuenta al escribir las reglas.

El día de hoy la clase será muy divertido porque conocerás las características de los “Chistes”.

¿Qué hacemos?

Abre el Libro de Español actividades 3 °, en la página 18 , si no tienes tu libro de texto puedes apoyarte en la siguiente imagen.

Antes de leer, observa la imagen.

• ¿Qué ves aquí?

Unos niños, bueno, creo que son dos niñas y tres niños, cinco en total.

4° Primaria

Ciencia Naturales

Sistema inmunológico

Aprendizaje esperado: Explica la forma en que la dieta y la vacunación fortalecen el sistema inmunológico.

Énfasis: Explicar la participación del sistema inmunológico en la defensa y protección del cuerpo humano.

¿Qué vamos a aprender?

Hoy aprenderás sobre la importancia del sistema inmunológico para la defensa y protección del cuerpo humano. También conocerás acciones de cuidado en la vida diaria. Esta información te ayudará a comprender qué pasa en el interior de tu cuerpo.

Cuando te sientes mal, estás desganado, cansado o enfermo, puede ser porque tu sistema inmunológico no anda bien y ha permitido que ingresen a tu cuerpo algunos microorganismos, por eso reacciona de esa forma.

En esta lección te invitamos a leer los textos que se encuentran en el siguiente sitio de Internet.

¡Salud!

https://www.mdt.mx/KrismarApps/src/pdf/pdfpandilla/capitulo07.pdf

Valores

Aprendo de mis errores

Aprendizaje esperado: Identifica sus errores en la resolución de un problema para evitar que sucedan de nuevo.

Énfasis: Identifica sus errores al resolver situaciones problemáticas y practica la técnica de PARAR para regresar a la calma y tener posibilidad de evitar esos errores.

¿Qué vamos a aprender?

La sesión anterior reflexionaste sobre lo que haces tú y las personas de tu comunidad para cuidarse y lograr que todos se encuentren bien. También viste lo importante que es reconocer y agradecer lo que los demás hacen para que tú estés bien.

¿Tú tienes algo que te haga sentir agradecido el día de hoy? Por ejemplo, puedes agradecer porque está tu familia contigo, porque puedes hablar con ellos y que durante estos días, a pesar de “tus monstruos”, puedes conocerlos cada vez más.

¿Por qué más te gustaría dar gracias? ¿A tu papá y mamá por la comida? ¿A tus hermanos y hermanas por ayudarte con la tarea? ¿A tus abuelas, abuelos, tíos, tías, amigos y amigas?

Cierra tus ojos unos segundos y da las gracias desde tu mente.

Recuerda siempre la importancia de extender tu gratitud y hazlo siempre que puedas.

Hoy vas a reflexionar sobre la importancia de reconocer tus errores para no volver a cometerlos.

En esta sesión realizarás la siguiente dinámica: cada determinado tiempo, harás una pausa por unos segundos, cerrarás tus ojos y descansarás tu mente. Después de la pausa, continuas con el trabajo de la sesión. Los momentos en que debes realizar esta pausa, están marcados con el siguiente recuadro.

Civismo

Mis derechos en la familia y en la escuela

Aprendizaje esperado: Valora que es una persona con dignidad, que ejerce sus derechos y promueve el respeto y aprecio a la identidad, la dignidad y los derechos de las demás personas.

Énfasis: Identifica situaciones donde ejerce sus derechos en los ámbitos familiar y escolar.

¿Qué vamos a aprender?

En la sesión anterior aprendiste que todas las niñas niños requieren cuidados y protección de muchos tipos, por ejemplo: la alimentación, un lugar donde vivir, higiene, atención médica, etcétera.

Estos cuidados los brinda la familia, y el Estado está obligado a velar que todas las niñas y los niños reciban los cuidados necesarios y estén protegidos.

También se habló sobre el semáforo de la protección e identificaste que hay situaciones en verde que te permiten avanzar, en amarillo en las que tienes que tener cuidado y en rojo en las que hay peligro.

Aprendiste también que tus datos personales deben ser protegidos: nombre, domicilio, edad, tu estado de salud, origen étnico, creencias religiosas, entre otros.

Hoy vas a identificar situaciones donde ejerces tus derechos en las familias y en la escuela.

¿Has pensado qué derechos ejerces en tu familia y escuela?

En tu libro de Formación Cívica y Ética, puedes estudiar el tema “Soy una persona con dignidad capaz de ejercer mis derechos”, de la página 20 a 27.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P4FCA.htm?#page/20

Si no lo tienes a la mano, no te preocupes, puedes consultar otros libros que tengas en casa o en Internet para saber más.

Artes

Animales en movimiento

Aprendizaje esperado: Comunica una idea por medio de la combinación de movimientos, espacio y tiempo.

Énfasis: Explora el espacio personal y el general, así como los niveles alto, medio y bajo para improvisar la representación de distintos animales al moverse.

¿Qué vamos a aprender?

La semana anterior aprendiste que los movimientos acompañan a las acciones y que al agregar sonidos las historias son más reales.

El día de hoy experimentarás diferentes formas de reconocer el espacio y los niveles del movimiento, para improvisar las características de movimientos de algunos animales.

Si tienes libros en casa sobre el tema, explóralos para saber más. También puedes hacerlo en Internet.

¿Qué hacemos?

Lee con atención lo que es la kinesfera y observa un video para comprenderlo mejor.

La palabra Kinesfera se refiere al espacio que rodea tu cuerpo ya sea al moverte o estando quieto, es decir, es como si estuvieras dentro de una burbuja de tu tamaño.

Observa el siguiente video en el que se explica cuál es ese espacio que nos rodea. Ve el fragmento del minuto 0:27’’ al 1’:10’’.

Artes-Danza-Explorando el espacio total, combinaciones de direcciones, niveles y planos.

Como pudiste observar, la Kinesfera es una esfera o burbuja que te rodea, dentro de la cual te puedes mover. En el video también mencionaron ocho direcciones básicas que puedes hacer en la Kinesfera.

¿Sabías que todos tenemos esta Kinesfera?

¿Te gustaría explorar las direcciones mencionadas en el espacio parcial o Kinesfera?

