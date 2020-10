Misa Dominical desde la Basílica de Guadalupe EN VIVO 3 de Octubre

View this post on Instagram

Este 29 de agosto Mons. Salvador Gonzu00e1lez, Obispo Auxiliar de la Arquidiu00f3cesis Primada de Mu00e9xico oficiu00f3 en la Basu00edlica de Guadalupe la Ceremonia de Ordenaciones Diaconales y Presbiterales de los Legionarios de Cristo.