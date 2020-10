En menos de 24 horas, estamos de pie, listos para seguir con la reactivación económica: Carlos Joaquín

El gobernador Carlos Joaquín destacó hoy la fortaleza de todas y todos los quintanarroenses que con solidaridad y trabajo en equipo demostraron cómo afrontar un fenómeno meteorológico, como el huracán “Zeta”, tener saldo blanco y reactivarnos en menos de 24 horas.

"En este tiempo, Quintana Roo está de pie y funcionando. Hemos recibido tres tormentas tropicales, 2 huracanes en esta temporada, que no es poca cosa” explicó el gobernador Carlos Joaquín.



El líder local precisó que tras el huracán “Zeta” se terminó con saldo blanco, no accidentes, no pérdida de vidas humanas. “Y eso es muy importante, tal vez lo más importante de todo” dijo.



El gobernador de Quintana Roo aseguró que se puede continuar con la reactivación económica, pero exhortó a no olvidar que el coronavirus no se ha ido, ahí está, en la calle, por lo que no hay que relajar las medidas preventivas, no bajar la guardia en la aplicación de los hábitos de higiene.

Explicó que con la aplicación de todos los protocolos y los programas preventivos que están siendo implementados de nuevo se continuará avanzando en la recuperación gradual, ordenada y responsable de la economía, con pleno equilibrio entre el cuidado de la salud y el desarrollo.

Advirtió, sin embargo, que hacer lo contrario podría revirar al semáforo epidémico a los colores naranja o rojo, lo que significa volver de nuevo al confinamiento y perder lo que se ha logrado.

Durante el programa Enlace Ciudadano que se transmite por el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social y las redes sociales de la Coordinación General de Comunicación, el gobernador Carlos Joaquín anunció que el seguro paramétrico para la recuperación de playas y arrecifes contra huracanes ya tiene resultados, pues las empresas aseguradoras ya cubrieron el pago correspondiente a 17 millones de pesos al Fideicomiso para el Manejo Integrado de Zona Costera, el Desarrollo Social y la Seguridad del Estado de Quintana Roo.

El titular del gobierno local explicó que la póliza del seguro costó 4 millones 995 mil pesos, cubre 150 kilómetros de ecosistemas costeros y los protege para toda la temporada de huracanes 2020. El grupo Banorte en sociedad con las firmas internacionales Hannover Re y Global Parametrics cubrieron con inmediatez el pago correspondiente tras el paso de la tormenta tropical “Delta”.

Al respecto, el secretario de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo, Efraín Villanueva Arcos, precisó que la indemnización contribuirá a la rápida restauración de los sistemas naturales que fueron dañados por el huracán Delta. Ayudará a mantener los servicios naturales que estos ecosistemas proveen a las personas, comunidades y negocios a su alrededor, a fin de mitigar el impacto del evento en la economía local.



El gobernador Carlos Joaquín dio un reporte de acciones para afrontar el paso del huracán “Zeta”, entre los que se encuentran:

*La instalación de los comités operativos municipales por tormenta en Tulum, Solidaridad, Puerto Morelos, Benito Juárez, Isla Mujeres, Cozumel, Lázaro Cárdenas y Felipe Carrillo Puerto.

*Se activaron 53 refugios temporales, se atendió a 817 personas, se evacuó a 72 e incluso 5 mascotas.

*Entre las principales afectaciones se tienen caída de árboles, cables reventados, derrumbes, corto circuito, espectaculares colapsados, postes caídos, semáforos dañados, encharcamientos, láminas de zinc por caer, incendios urbanos, reportes de basura.

*En Holbox se puso a funcionar un equipo Vactor con dos bombas para evitar encharcamientos.

*Todas las escuelas serán revisadas, incluyendo las 61 escuelas que funcionaron como refugios.

*Todos los centros de salud y hospitales ya están operando.

*Para prestar el servicio de agua potable, la CAPA desplegó 100 brigadas para hacer un diagnóstico y restablecer la operación de las bombas. En Cozumel , el 91% por ciento de los pozos están trabajando. En Lázaro Cárdenas ya hay agua potable. En Chiquilá se activaron las plantas de emergencia ante la falla en la energía eléctrica.

