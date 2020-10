Alerta en Puebla ante contagios de Covid-19, mantienen semáforo naranja

El secretario de salud en la entidad, José Antonio Martínez García, indicó que en el fin se semana se registraron 291 casos nuevos de Covid-19, el viernes con 131, el sábado con 82 y el domingo con 72.

Explicó que el acumulado en lo que va de la pandemia van 36 mil 865, que representa una diferencia de 323 respecto a los 36 mil 542 que había el viernes.

Dijo que en lo que va de la pandemia se han aplicado 62 mil 600 muestras procesadas con 819 casos activos entre hospitalizados y ambulatorios, que representan el 2.2 por ciento del total, mismos que están distribuidos en 61 municipios del estado.

De los 347 pacientes que están hospitalizados tanto en nosocomio públicos y privados, 57 está graves y requieren de ventilación asistida para respirar.

Respecto a los decesos, el fin de semana fueron 19, distribuidos en 11 de viernes para sábado, siete de sábado para domingo y una de domingo para lunes, para llegar a un acumulado de 4 mil 835, que equivale a una letalidad del 13.1 por ciento.

En tanto, el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, advirtió que en esta semana Protección Civil y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) realizarán operativos “muy fuertes” en bares, antros, table dance y centros nocturnos, pues están operando pese que no pueden hacerlo.

Señaló que hay un decreto establecido desde hace varios semanas donde se prohíbe el funcionamiento de estos establecimientos debido a la pandemia del Covid-19, sin embargo, no entienden y ante esto se tomarán dichas medidas

“Desde hoy por la noche habrá operativos muy fuertes por los temas de antros, bares, table dance, que no entienden y creen que este es un asunto transitorio, no, las cosas no son así. Se los digo, vamos actuar con la ley en la mano”, aseveró.