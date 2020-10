Salvador Cienfuegos Zepeda: ¿El fin de una era tras su detención?

El pasado 15 de octubre fuera detenido el extitular de la Sedena, Salvador Cienfuegos Zepeda en el aeropuerto Los Ángeles, California, en Estados Unidos, luego de que le fue ejecutada una una orden de captura girada por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) a petición de la corte de Nueva York, además de que el exfuncionario mexicano ha sido formalmente acusado por el gobierno estadounidense por conspiración de manufactura, importación a Estados Unidos, distribución de drogas ilícitas y a estos se les suma un cargo por lavado de dinero.

Por esta razón, en esta Mesa de Opinión, El Heraldo – La Silla Rota, el director de editorial de El Heraldo de México, Alfredo González, y el director de información de La Silla Rota, Jorge Ramos, conversaron varios expertos en materia política y legal para analizar la detención fuera de territorio mexicano del militar y extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda, quien ahora se encuentra en Estados Unidos.

¿Qué significa la detención de Cienfuegos?

Para iniciar la mesa de opinión, César Gutiérrez, abogado y experto en temas castrenses, quien señaló que el antecedente que se tiene, hablando de detención del General José de Jesús Gutiérrez Rebollo, quien era su padre; ve grandes diferencias en lo que fue la detención, a lo que es la detención del general Cienfuegos.

"En primer lugar, porque la detención de mi padre se hizo en territorio nacional, y la detención del general se hizo en territorio americano". Noticias Relacionadas Cienfuegos Chivo Expiatorio

Por su edad, Cienfuegos corre riesgo ante Covid-19 en un penal de EU: Morales Lechuga

Al respecto, señaló que las acusaciones las hace la DEA, por lo que en teoría, tienen una investigación seria, hay una investigación de muchos años, al igual que ya se se conocía en el Ejército que por lo menos existían indicios de que hubo una investigación cuando él era comandante a la Novena Región Militar en Guerrero, por la cual, no pudo ni tuvo la oportunidad de ser Secretario de la Defensa en el sexenio de Felipe Calderón, pero el hecho de que se haya retomado y que él siendo titular de la Sedena, de comprobarse que él tuvo nexos con narcotraficantes de mediano nivel, para poder sacar un beneficio de carácter económico, sería el golpe más importante a la imagen e identidad del Ejército en toda la historia de este país.

Afirmó que esa es la consecuencia de una imputación como la que se le está siendo, además de que, el gobierno de Estados Unidos no confió en sus pares mexicanos, además, indicó que el martes pasado mencionó que iba a haber una detención de un exsecretario de Defensa, antecesor del general Luis Crescencio Sandoval, no podía yo decir nombres abiertamente porque era una investigación que se encontraba abierta, pero que en próximos días se vería la detención.

Noticias Relacionadas Niegan libertad bajo fianza a Salvador Cienfuegos, extitular de Sedena

Por su parte, el profesor de seguridad nacional de la Universidad de la Américas Puebla, Gerardo Rodríguez, señaló que es un acontecimiento puntual en las relaciones entre México-Estados Unidos, que nunca se había detenido a un militar de 4 estrellas, en el que hay un mal entendimiento, una fractura de la comunicación de la DEA con sus contrapartes militares.

"La DEA, es una de las 16 agencias de inteligencia del estado americano de las más poderosas que existen para estos asuntos, y que tiene una agenda política", dijo Rodríguez.

Al respecto, señaló que todas las agencias, en Estados Unidos y en el mundo, tienen sus objetivos estratégicos para sobrevivir en términos políticos, pero para ganar mayor visibilidad, y cuando cumplen sus objetivos se verá representado en mayores presupuestos, mayor contratación de agentes, mayor fuerza en el ambiente político de Washington y de la Casa Blanca, por lo que para la DEA, una captura de este estilo es muy importante porque le permite visibilidad.

Mientras que Édgar Cortez, experto en Derechos Humanos, dijo es un hecho muy relevante porque es la primera ocasión en que hay una detención de un exsecretario de la Defensa, o sea a un encargado, de primer nivel; segundo, que también está esta hipótesis o grandes preguntas de, en qué medida hay una fractura o hay una disrupción entre la relación entre México y Estados Unidos en cooperación de seguridad.

Por esto, señaló que se ha planteado si se informó o no digamos, y cree que ahí todavía habrá que esclarecer; tercero, también desde la perspectiva de derechos humanos, es que el general Cienfuegos ha estado de alguna manera, vinculado a asuntos graves de derechos humanos, en el que hay dos casos; uno es el caso de Tlatlaya, una masacre de 22 personas, dónde está todo el debate, hasta la fecha, de que la postura del Ejército fue sostenida de un enfrentamiento, y el otro es el caso de Ayotzinapa, donde está todo este tema de la posible, o no, participación de miembros del 27 Batallón de los hechos de la noche de la desaparición de los estudiantes.

¿Los militares son impolutos?

Respecto a esto, Gerardo Rodríguez señaló que no tiene elementos para decir que las instituciones armadas están corrompidas, sino por el contrario, en estos 16 años que los ha visto, se han profesionalizado en todos los sentidos, tienen un profundo respeto y amor por el país, dan su vida personal, familiar, profesional para la nación mexicana, y aseguró que "ninguna institución, ni la Iglesia, ni los medios de comunicación, ni las organizaciones de la sociedad civil, ni los empresarios están ajenos a casos de corrupción, sin embargo, las Fuerzas Armadas en los últimos años han perfeccionado sus instrumentos internos de investigación y de sanción"

Además, el tambien colaborador de El Heraldo de México, dijo que con las últimas reformas constitucionales y sentencias de la Corte, ellos están sujetos también a la supervisión de los aparatos de justicia civiles, en caso de que haya algo que los involucre en algún delito en contra de civiles.

En este tema, Édgar Cortez concuerda en que ha habido un largo proceso para lograr que sean las instituciones civiles las que investiguen delitos donde participan miembros de las Fuerzas Armadas, bajo la lógica de que cuando hay violaciones de derechos humanos o delitos, en la mayoría de los casos no están vinculados a la disciplina militar y por lo tanto tienen que ser tarea y responsabilidad de las instituciones civiles.

"El problema está en las enormes déficits, insuficiencias, en particular, de nuestra FGR,misma que no se distingue por una alta capacidad de investigación de alta calidad", señaló.

Agregó no hay una investigación en el caso de Cienfuegos en el país, y que hay elementos que podrían pensar que tendría que haberla, y aunque la hubiera, el índice de efectividad en términos de investigaciones como hoy lo establece la Constitución, que permita esclarecer los hechos, determinar responsables, se tiene tenemos una muy baja y pobre capacidad en ese sentido.

Por ello,, el experto en derechos humanos dijo que el problema es que no se ha tenido una transformación y una calificación en esta parte de la procuración de justicia en el ámbito civil, por lo que se tiene marcada una debilidad en esa tarea.

Finalmente, a esta pregunta, César Gutiérrez dijo que independientemente de las acusaciones que le han hecho al general Cienfuegos, el Ejército es mucho más que él mismo; sigue siendo la institución con mayor credibilidad junto con la Armada de México, sin embargo, él no sólo ha preparado a militares, también ha preparado a civiles,

"Él fue mi maestro en especialidad de Seguridad que tomé en el ITAM, y la verdad es que es una persona muy preparada, y hace referencia en que el art. 57 del Código de Justicia Militar en su fracción II, fue reformado debido a una resolución del Corte Interamericana de los Derechos Humanos por el caso de Rosendo Radilla", aseveró Gutiérrez

Señaló que puede entender que la FGR diga que todavía no se inició ninguna carpeta de investigación, pero por ley la Fiscalía General de Justicia Militar ya tendría que haber iniciado esa carpeta.

El abogado y experto en temas castrenses afirmó que los militares no son impolutos, pero la gran mayoría de ellos son honestos, en el que valdría la pena que de comprobarse lo que se le está imputando al general Cienfuegos, se revisaran la mayoría de las sentencias y de procesos que existen hacia el personal militar que se encuentra en las prisiones militares y en prisiones federales en todo el país.

¿Que un civil tome el control de las Fuerzas Armadas?

De acuerdo con el experto en derechos humanos, es una discusión necesaria, en el derecho. en el que el México es uno de los dos países en América Latina donde un militar sigue al frente de la Secretaría, el resto de los países y en el mundo tienen un civil.

"Me parece que es una discusión necesaria, yo diría ahora, tal vez cuesta arriba por las decisiones que ha venido tomando el actual gobierno al darle cada vez más espacios, más ámbitos de responsabilidad a las Fuerzas Armadas, tanto a la Marina como a la Sedena".

Edgar Cortez pide empujar y dar este debate, pero con el realismo que actualmente hay una serie de decisiones por el gobierno que parecieran hacerlo bastante complejo.

Por su parte, el experto en temas castrenses, César Gutiérrez señaló que se está jugando la Sedena, respecto a las imputaciones del general Cienfuegos y del espaldarazo que el presidente de la República da a Luis Crescencio Sandoval González era el hecho de que si él no hace un trabajo perfecto, un trabajo limpio, y no hace un trabajo donde la gente pueda percibir que no existe esa supuesta corrupción de la Sedena y del personal militar, se estaría viendo al último Secretario de la Defensa militar,

"No es por una cuestión personal, yo considero que aunque somos de los pocos países en el mundo que tenemos a un militar en la Secretaría de la Defensa, es porque que esos pactos postrevolucionarios se dieron desde que llega Miguel Alemán", recordó Gutiérrez.

Por su parte, el profesor de seguridad nacional de la Universidad de la Américas Puebla dijo que para que se dé ese paso, las Fuerzas Armadas ya están listas, tienen un plan para dar este paso en cuanto su jefe supremo tome la decisión, mismo que no se ha discutido públicamente, entre la Semar y la Sedena, porque lo ideal sería es que se fusionaran ambas secretarías para dar el paso de un secretario civil de las dos.

"México es el único que va con dos representantes, entonces no quedamos bien, tienen que poner dos sillas al estado mexicano, pero es una realidad y ha funcionado. Lázaro Cárdenas no solamente vuelve a dividir a la Armada y el Ejército, sino crea el Estado Mayor Presidencial también para dividir la fuerza de los militares de la Revolución", explicó.

Hay pros y contras, dijo Rodríguez, quien comentó que hace dos semanas fue nombrado, por primera ocasión, un civil como subdirector del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos del Ejército para la Seguridad y Defensa Nacionales (IMEESDN), Insituto que tiene por primera vez ahora a Luis Felipe Cangas, egresado del Colegio de Defensa, pero civil, es un primer paso, y se está viendo que los militares y el general Cresencio están viendo esa necesidad de mayor apertura hacia los civiles.

Escucha la entrevista completa aquí: