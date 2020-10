Preguntas Aprende en Casa 2 SEP | Primaria 5° y 6° grado, 21 de octubre: actividades y respuestas

El programa Aprende en Casa II, el cual emite las actividades correspondientes para el Ciclo Escolar 2020-2021, se transmite diariamente por diversos canales y plataformas de internet. El objetivo es que tanto alumnos, padres y madres de familia, además de docentes, den seguimiento a las clases en línea para estudiantes de educación básica, en el contexto de la emergencia sanitaria por Covid-19.

Lo que vas a aprender hoy en 5to. Grado

Este martes, en la materia de Lenguaje aprenderás a investigar de un tema en específico, analizando información por medio de preguntas (qué, cómo, cuándo, dónde, quién).

¿Qué hacemos?

Cuando vivimos algún acontecimiento interesante en nuestra vida, es común que queramos saber más, como el haber pasado días de fuertes lluvias, por eso me parece importante poder usar vivencias y ese interés que tienen para aplicarlo en nuestro tema del día de hoy que, si recuerdas, es aprender a delimitar un tema a través de preguntas de investigación, ¿Qué otras cosas te gustaría saber sobre las lluvias?

¿Por qué llueve tanto?

¿En qué época del año llueve más?

Son preguntas muy interesantes, les contaré un poco de lo que sé: La época de verano en México inicia el 21 de junio y finaliza entre el 21 y 23 de septiembre, esta estación se caracteriza por ser bastante calurosa durante el día y con ocasionales lluvias por la tarde y la noche.

Es por eso que hay días muy lluviosos, aunque también ha habido muchos huracanes, que tienen nombres, tienen una gran infinidad de preguntas sobre esto de las lluvias y también de los desastres naturales. Los desastres naturales son fenómenos naturales que, debido a algunos factores, ocasionan daños y destrucción en gran magnitud, ¿Qué les gustaría saber de los fenómenos naturales? pues hay fenómenos naturales como los terremotos, los huracanes, los tornados y los tsunamis.

Si te das cuenta hay una gran variedad de temas, pero ¿Qué les interesa más? Casualmente el otro día me encontré un libro sobre algunos fenómenos naturales a través de la historia, vamos a consultarlo. Existe mucha información sobre las lluvias cuando se vuelven desastres naturales, aquí dice que “ocurren debido a las condiciones meteorológicas o a otras causas naturales”.

Es por eso por lo que se puede predecir cuándo lloverá, “la meteorología estudia los fenómenos de la atmósfera, la climatología, el viento, la lluvia, los rayos, etcétera”. Te invito a que lo observes del inicio al minuto 1:08

¿Qué es un huracán?

Tengo una leyenda que quiero compartir contigo, sobre el sol y la lluvia, observa el siguiente video.

La leyenda del sol



Ahora te propongo un reto, pon mucha atención: Para un día lluvioso puedes hacer un dibujo sobre, cómo se forman los huracanes y las partes del mismo, ayúdate con el siguiente video.

Temporada de huracanes 2020

Lo que vas a aprender hoy en 6to. Grado

En la materia de Artes aprenderás a reconocer que la combinación de cuerpo, espacio y tiempo puede utilizarse para trabajar los conceptos de realidad y ficción en el teatro.

¿Qué hacemos?

A continuación te presentamos información y algunas actividades que te ayudarán a utilizar los objetos del espacio para darles un uso extra cotidiano al configurarlos como algo que en realidad no son y trasladar el espacio a cualquier época o escenario imaginable. Querido alumno-alumna, el día de hoy para trabajar en tu sesión de Artes, vamos a necesitar como siempre tu ropa cómoda, que permita mover tu cuerpo libremente, en esta clase vamos a trabajar con objetos cotidianos, por lo que te pedimos que los tengas cerca, pueden ser tus útiles escolares, por ejemplo, tu libreta, un lápiz, una pluma, un libro; pero también un vaso de plástico, algún juguete, etc.

¡Ya estamos listos para comenzar! Fíjate que el día de hoy vamos a trabajar explorando las características de un objeto para potenciar tu capacidad expresiva, pero esto es algo que ya hemos venido haciendo aquí en las sesiones de Artes de sexto grado en Aprende en Casa 2. ¡A ver recordemos y valoremos lo que aprendimos!

Hemos explorado con papel periódico en el juego “No es lo que es”, también exploramos con telas convirtiéndonos en animales o ¿Qué tal cuando hicimos sonidos con objetos cotidianos? Jugando, explorando y aprendiendo con lo que usualmente llamamos cotidiano.

Y hoy vamos a seguir explorando de manera lúdica con los objetos, que son una gran fuente de creatividad y hasta de poesía. Las frases de “Me gusta” o “No me gusta” son detonadoras para la descripción de los objetos y su nivel de empatía con ellos.

Por ejemplo, bajo la consigna del “Me gusta” se mencionan las cualidades empáticas con una libreta: “Me gusta” porque… (es pequeña, hace ruido con las hojas, o esta tela me gusta porque es maleable, es tibia, suavecita, etc.) lo mismo se hace con las cualidades de la consigna “no me gusta”, en la que se hace mención de aquellas cualidades con las que no empatizo tanto.

El Cascanueces Acto I, Danza del Hada de Azúcar

Enseguida te invitamos a ver un video, donde la especialista da vida a un objeto.

Vitamina Sé. Cápsula 150. Una línea, muchas ideas (Taller)

