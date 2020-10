Mujer afro es Miss Nayarit

Desde los 4 años, Blessing Chukwu emigró de Nigeria para vivir en Tepic –la tierra de su madre– y desde que tiene memoria, ayudar al prójimo ha sido uno de sus principales motivos para ser una mejor persona.

En 2019 fue electa Miss San Blas y ahora como Miss Nayarit acudirá al certamen de belleza Miss México 2020, donde a pesar de las críticas por su color de piel, aseguró, representará dignamente al estado. Es la primera mujer afromexicana en representar a Nayarit en un concurso de belleza.

“(Las críticas) las he tomado de forma positiva e inteligente, es algo que he pasado desde pequeña, pero con el apoyo de mi familia y mis amigos, y gente que ni siquiera conozco me han ayudado a salir adelante, porque no siempre vas a ser del agrado de las personas y he aprendido a tomarlo como motivación y no como algo que me haga caer”, dijo la joven de 25 años.