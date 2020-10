Confía SSPPC Nayarit en Ejército Mexicano tras detención de Cienfuegos

El secretario de seguridad pública de Nayarit, Jorge Benito Rodríguez Martínez aseguró que no existen indicios sobre actividad en el estado, de grupos delictivos que colaboraban con el ex general Salvador Cienfuegos y el ex fiscal, Édgar Veytia, además de que se han dado de baja a más de 400 policías desde 2017 a la fecha."

"Puede ser que alguien tenga muchos años trabajando en la institución, pero no quiere decir que haya tenido algún nexo (con grupos criminales) porque no existe hasta el momento, que hayan sido citados a declarar por alguna autoridad", destacó el funcionario.

Noticias Relacionadas Gobierno de México reaccionó de forma tibia ante la detención de Cienfuegos, asegura Javier Oliva

Además dijo que la disolución del mando único y la depuración de policías, al cambio de gobierno -en septiembre de 2017-, resolvió algunas irregularidades.

"A raíz de las depuraciones que hubo tanto en la Secretaría de Seguridad como en la Fiscalía, y la separación que se dio del personal operativo que estaba todo bajo el mando del entonces fiscal; nosotros cuando llegamos, encontramos renuncias hechas y otras se dieron en los primeros días. Aún seguimos en la certificación de los elementos y ya se ha dicho, que 400 han sido sustituidos, pero no creemos que haya esa relación", asintió.

Noticias Relacionadas Ricardo Anaya se burla de la estrategia de AMLO frente al narco: VIDEO

Rodríguez Martínez mencionó que existe confianza en el Ejército Mexicano y sus mandos, a pesar del señalamiento que se ha dado a partir de la detención del el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, porque existen trabajos conjunto y se han mantenido a la baja los delitos de alto impacto, relacionados con la delincuencia organizada y otros del fuero Federal.

"Nuestros números se deben a la confianza plena y a la ayuda de todos los niveles de gobierno, hay confianza en el ejército han estado al lado de nosotros, al igual que la Guardia Nacional y la Marina, el trabajo conjunto y el resultado, lo vemos a la vista", expuso Rodríguez Martínez.

Noticias Relacionadas Que se castigue a Cienfuegos y sus operadores si resultan responsables: AMLO

Finalmente, el secretario dijo desconocer si las autoridades mexicanas o de los Estados Unidos llevan a cabo tareas de investigación sobre ex funcionarios locales relacionados con Cienfuegos o Veytia.

Tras la detención en Estados Unidos del general en retiro, Salvador Cienfuegos por presunto narcotráfico y posibles nexos con delincuentes abatidos en Nayarit -como Francisco Patrón Sánchez (H2)-, se ha destapado de nuevo la posibilidad de que el Gobierno Federal inicie investigaciones en la entidad sobre las secuelas que pudo dejar en afectació a derechos de la población nayarita -desapariciones, extorsiones y demás delitos-.

Por: Karina Cancino