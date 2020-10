Ricardo Anaya se burla de la estrategia de AMLO frente al narco: VIDEO

Ricardo Anaya, excandidato presidencial, criticó al presidente Andrés Manuel López Obrador por tener ocurrencia y frasecitas en el tema de seguridad y de ataque al narcotráfico.

Tal y como lo ha hecho cada semana, el expresidente del PAN publicó una grabación en donde sale explicando algunas de las aristas del crimen organizado y por qué es tan importante enfrentarlo con una estrategia sólida.

"Las ocurrencias y las frasecitas de AMLO no llevan a ninguna parte. ¿Acusarlos con sus mamás?

¿Abrazos, no balazos? ¿Más funciones al Ejército? ¡Eso es no entender NADA!", indicó.

Anaya criticó que la violencia está "desagarrando a México" y que es un problema que está cada vez peor.

Incluso recuerda los casos de Genaro García Luna y Salvador Cienfuegos, de los que dijo que son procesos que aún continúan además critica la militarización que no funcionó desde el sexenio de Felipe Calderón.

Fox se lanza contra Pío López

Vicente Fox, expresidente de México, criticó al hermano de López Obrador por el caso de los videos dados a conocer por Carlos Loret de Mola.

"Que brothie tan desvergonzado... Tiene la buchaca llena de kk y pretende salpicar a otros.... Habíase visto tal desfachatez..... Aventuras fallidas del hermano incomodo!!!", escribió desde su Twitter.