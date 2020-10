AMLO se deslinda de los dichos de su hermano Pío López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador marcó distancia de los comentarios de su hermano Pío López Obrador, quien pidió una investigación penal en contra del periodista Carlos Loret de Mola por la difusión de videos en donde recibe apoyos económicos.

"No estoy de acuerdo con él, yo creo que no debe de pedirse un castigo así para nadie. Y más si es mi hermano, porque eso lo utilizan mis adversarios en contra de mi persona y del gobierno que represento", dijo el presidente.

Desde La Mañanera, López Obrador dijo "yo deslindo lo público de lo familiar".

"En lo que tiene que ver con las funciones públicas no tengo hermanos, son asuntos particulares en este caso", agregó.

Noticias Relacionadas Que se castigue a Cienfuegos y sus operadores si resultan responsables: AMLO

"No estoy de acuerdo y no se va a hostigar, a perseguir a nadie. Están muy molestos los de la prensa vendida y alquilada de otros tiempos, la prensa conservadora, pero no vamos a violar el derecho a la libre manifestación de las ideas, a la libre expresión, a la libertad de prensa, no vamos a tocar a Loret de Mola ni con el pétalo de una rosa", agregó.