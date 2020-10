López Obrador pide no juzgar a Sedena por detención de Cienfuegos

Ante la detención en los Estados Unidos de General Salvador Cienfuegos, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió no juzgar a la Secretaría de le Defensa Nacional (Sedena) sin que aún haya una resolución.

Entrevistado al finalizar una evaluación del programa Sembrando Vida, el mandatario dijo que una posible limpia de mando del Ejército será cuando se determiné la responsabilidad del General y si hay otros militares vinculadados a posibles delitos de narcotráfico.

“Pero aún en ese caso si él resultará responsable no es lo mismo la conducta del general Secretario Cienfuegos que una institución como la Secretaría de la Defensa”, advirtió.

López Obradro expuso que “no es profesional y no es justo culpar a toda la oficialidad del ejército de estar involucrada con este caso, repito si es que se demuestra que el general secretario está involucrado”.

El presidente López Obrador dijo que no habrá limpia en el Ejército hasta que se demuestre la presunta responsabilidad del secretario Cienfuegos en los delitos que se le imputan en Estados Unidos.

“(¿Habrá limpia en el Ejército?) no hasta que sepamos quiénes participaron, si las pruebas que tiene Estados Unidos se demuestra de que el general secretario del gobierno anterior del presidente Peña está involucrado tiene que haber castigo, no tiene porqué haber impunidad, es un delito grave, muy grave, y si hay otros involucrados lo mismo, que tiene que salir en la investigación, si están todavía en activo esos oficiales tienen que ser retirados de sus cargos y sometidos a juicios para que se cumpla con la ley, no haya impunidad, nosotros no vamos a proteger a nadie”, precisó.

Además reiteró que lo va si gobierno no hubo Ninguna denuncia contra el General Cienfuegos, por lo que también se demostrará si el si el ex presidente Enrique peña Nieto tuvo conocimiento de la actuación de su secretario de la Defensa Nacional, lo mismo en el juicio de Genaro García Luna, ligado directamente con el ex mandatario Felipe Calderón.

En ese sentido, dijo que las instituciones en materia de seguridad ya no están infiltradas por el narcotráfico y personalmente atiende todos los días el tema de la seguridad, pues en otros gobiernos las secretarías de seguridad actuaban de forma independiente.

