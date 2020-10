Van por mayor número de pruebas Covid en la CDMX

A través de distintos mecanismos, en la Ciudad de México buscan aumentar el número de pruebas Covid a la población.

Fue a finales de agosto que se superaron los 5 mil 500 exámenes diarios para detectar casos del nuevo coronavirus, sin embargo ha habido una disminución hasta las 4 mil 400 en los últimos días.

El titular de la Agencia Digital de Innovación Pública (Adip), José Antonio Peña Merino, explicó que son diversas acciones para aumentar el número.

“Se están implementando una serie de acciones para crecer el número de pruebas. La Ciudad de México, es importante decirlo, es la primera, la semana pasada la segunda, pero en el top, digamos de las entidades que realizan pruebas en el país, no solo en número también en tasa, por cada 100 mil habitantes”, dijo en conferencia de prensa.

Para ello se instalaron 20 quioscos fijos, a cargo de la Secretaría de Salud en zonas céntricas de cada Alcaldía y de mucha afluencia, para facilitar el acceso; 16 de estos se ubican en las explanadas de las Alcaldías.

También se amplió el horario de los quioscos, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Anteriormente terminaban a la una de la tarde, 1 hora más para poder cubrir un número mayor de pruebas. Se ampliará además el criterio de tomas de muestra para permitir que más personas puedan acceder a ellas.

Se suma un mecanismo para facilitar la ubicación, porque hay personas que no ubican con facilidad estos puntos para las pruebas.

Pueden enviar un mensaje al 51515 con la palabra covid19, donde va a mostrar un menú y ahí estará la opción para saber las ubicaciones.

“Entonces mando el dos, esperamos a que nos responda; entonces me dice, consulta el quiosco más cercano a tu domicilio. Comúnmente, o sea, el hecho de que yo vaya al quisco no es una garantía de que me hagan la prueba, por supuesto, el personal médico tiene que evaluar si la requiero o no. Nuestros datos personales como siempre en lo que hacemos están protegidos, ahí está el sistema de datos personales con el link y finalmente me pregunta cuál es mi código postal, le voy a poner mi código postal 06050 aunque aquí estamos en el 06000 pero bueno, 06050, busca en la base de datos y me dice que el quiosco más cercano está en el Centro de Salud Manuel Domínguez, ubicado en Héroes 38.

“Le puedo dar clic a ese link que aparece ahí y me llevaría directamente al mapa en donde está este centro de salud para que yo pueda acudir, finalmente -y esto es importante decirlo-, de cualquier forma, me pregunta si quiero consultar si tengo o no el riesgo antes de ir al Centro de Salud, en este caso yo le voy a decir que no, que muchas gracias y san se acabó”, explicó.

Por: Carlos Navarro