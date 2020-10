Se llevaron solamente oncológicos: Sheinbaum

El grupo armado que llevó a cabo el robo de más de 37 mil piezas de medicamentos oncológicos tenía un objetivo claro.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que en la bodega donde se cometió el atraco había medicamentos de mayor valor, sin embargo, se llevaron los destinados para niños con cáncer.

“Es una bodega de una empresa privada, tenía vigilantes propios. La llamada de auxilio se registró muchísimas horas después, muchísimas. La apertura de la carpeta de investigación fue mucho tiempo después.

“Había muchos medicamentos de distinto tipo, entraron tráilers a la bodega y no se robaron todos los medicamentos; se llevaron específicamente los oncológicos y algunos otros, pero había más que no se robaron que también tienen mucho valor. Yo digo los hechos, que cada quien saque sus conclusiones, no quiero decir nada adicional para no poner el riesgo la investigación”.

Noticias Relacionadas Iban sólo por medicamentos oncológicos, revela Sheinbaum

Por Carlos Navarro