Iban sólo por medicamentos oncológicos, revela Sheinbaum

El grupo armado que llevó a cabo el robo de más de 37 mil piezas de medicamentos oncológicos tenía un objetivo claro.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que en la bodega donde se cometió el atraco había medicamentos de mayor valor, sin embargo se llevaron los que eran para niños con cáncer.

“Es una bodega de una empresa privada, tenía policías privados que estaban vigilando. La llamada de auxilio se registró muchísimas horas después, muchísimas. La apertura de la carpeta de investigación fue mucho tiempo después.

“Obviamente por el valor, curiosamente ahí en esa bodega había muchos medicamentos de distinto tipo, entraron tráilers a la bodega y no se robaron todos los medicamentos, se robaron específicamente los medicamentos oncológicos y algunos otros, pero había otros medicamentos que no se robaron que también tienen mucho valor. Yo digo los hechos, que cada quien saque sus conclusiones, no quiero decir nada adicional para no poner el riesgo la investigación”, afirmó en conferencia de prensa.

Padres de niños con cáncer se han manifestado en diversas ocasiones para denunciar el desabasto de medicamentos. Foto: Cuartoscuro

Investigan el robo

En la Alcaldía Iztapalapa fueron robados más de 37 mil piezas de medicamentos que estaban destinados para niños con cáncer.

Fue el domingo 4 de octubre que en las instalaciones de la empresa Novag Infancia S.A. de C.V., en la colonia Santa Isabel Industrial, cuando cerca de las 4:30 horas comenzó el robo.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) fue notificada el 7 de octubre sobre este ilícito. Detalló que fueron 11 tipos de medicamentos que suman 37 mil 956 piezas.

En ese sentido, el organismo federal advirtió que "los medicamentos oncológicos deben ser recetados y aplicados bajo la supervisión y control de los profesionales de la salud".

Informó al público en general que los medicamentos son para uso exclusivo del sector salud (Secretaría de Salud, ISSSTE, IMSS, SEMAR, SEDENA), por lo que no pueden adquirirse en farmacias particulares, hospitales privados o a través de internet y redes sociales.

Por Carlos Navarro