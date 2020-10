Preguntas Aprende en Casa 2 SEP | Secundaria, 14 de Octubre: actividades y respuestas

Si tu hijo o hija se encuentra cursando el nivel SECUNDARIA de educación básica y está tomando clases a distancia, te compartimos las actividades que se abordaron este día

Primero de secundaria

¿Qué vamos a aprender?

Este miércoles en la materia de Geografía, en la clase anterior reconociste el uso de los Sistemas de Información Geográfica SIG, por sus siglas en español, los Sistemas de Posicionamiento Global, o GPS, por sus siglas en inglés, el análisis de los modelos tridimensionales y las imágenes satelitales.

Todas estas herramientas son útiles para la Geografía, y pueden ser utilizadas en otras áreas del conocimiento y en la vida cotidiana; asimismo, es en esta asignatura en donde se desarrollan las habilidades para su mejor uso y comprensión.

El día de hoy utilizarás estos conocimientos para analizar casos específicos. De modo tal que puedes utilizar tus apuntes anteriores para apoyarte. Al final podrás identificar que las escalas local, nacional y mundial son utilizadas para analizar hechos y fenómenos que ocurren en el espacio geográfico.

¿Qué hacemos?

El día de hoy estarás aprendiendo acerca de la escala local, nacional y mundial. Cuando observamos la Tierra desde el espacio exterior, admiramos un hermoso globo azul y los continentes que lo conforman. ¿Recuerdas cuáles son? América, África, Asia, Europa y Oceanía. En esta imagen también es posible distinguir la luna, los océanos, las nubes y la atmósfera. De esta forma, apreciamos una escala global.

Ahora bien, en el texto que analizaste se nombra repetidamente a Groenlandia.¿Sabías que Groenlandia es una isla que pertenece al territorio de Dinamarca? En este caso nos referimos a una escala nacional. Asimismo, la noticia nos dice que hay zonas de Groenlandia en donde los glaciares se ven más afectados que otros debido al cambio climático, de esta manera hablamos de una escala local.

El planeta Tierra se compone de muchos elementos que interactúan entre sí, y lo que ocurre en cada una de sus partes, en mayor o en menor medida, afecta al resto. Así, podemos analizar las causas y consecuencias de los hechos y fenómenos que ocurren en el mundo, ya sea observando lo que pasa en el planeta en general, o también lo que sucede en una región en particular.

Es por esta razón que las escalas de análisis son útiles para explicar los procesos ambientales o sociales que ocurren en un lugar, en un país o en el mundo entero. Las escalas están interrelacionadas entre sí, dicho de otro modo: “El espacio geográfico puede estudiarse desde lo más pequeño hasta lo más grande; es decir, desde la escala local a la mundial y viceversa.

Como podrás notar, la escala local, forma parte de la escala nacional y esta, a su vez, se encuentra dentro de la escala mundial. Dependiendo del objetivo de nuestro estudio, utilizaremos las escalas de manera distinta, ello nos permitirá analizar características y rasgos generales a nivel mundial o información detallada y específica en las escalas nacional y local.

En sesiones anteriores, viste las representaciones de la Tierra, como el croquis, el plano, el mapa, el globo terráqueo, las imágenes de satélite y los modelos tridimensionales. ¿Cómo es que éstas ayudan al análisis de las escalas geográficas?

Estas representaciones nos ayudan a estudiar lo que ocurre en el entorno cercano o lejano, con mayor o menor detalle; así, cada representación se ajusta a las necesidades de cada estudio. Por ejemplo, en un globo terráqueo, localizamos países, ríos y capitales; mientras que, en los atlas municipales conocemos el número total de habitantes. Elegimos un tipo de representación geográfica, ya sea un mapa, una imagen de satélite u otras, a escala local, nacional o mundial según lo que queremos encontrar.

Segundo de Secundaria

¿Qué vamos a aprender?

En la materia de Civismo identificarás algunas estrategias que te ayudarán a promover la salud integral. Para ello, recordarás el concepto de salud integral como un término que va más allá de la ausencia de enfermedades, sino que abarca todos los aspectos del ser humano de manera integral: el físico, mental y social.

Además, analizarás las condiciones de vida que han cambiado considerablemente con el paso del tiempo y, por lo tanto, las medidas preventivas también se han modificado; es decir, las personas cuidaban su salud de manera distinta a como se hace ahora.

Antes de profundizar en el tema, reflexiona y realiza lo siguiente. Piensa qué significa para ti tener salud y qué aspectos abarca. Al finalizar la sesión, escribe tu reflexión sobre el tema y agrega algunos ejemplos.

La salud es cuidar de nosotros mismos; por una parte, de tu cuerpo al hacer ejercicio, tomar agua simple, tener una dieta correcta, asistir al médico de manera frecuente y no sólo cuando se está enfermo. También, el hecho de conocer algunas medidas para evitar enfermedades como dormir bien, lavarse las manos antes de comer, lavarse los dientes después de cualquier comida, entre otras.

La salud también está relacionada con procurar que tu mente se encuentre tranquila y tomar medidas cuando uno está estresado en esta vertiginosa vida. Anteriormente, se creía que el concepto de “salud” era algo tan sencillo como no tener alguna enfermedad y que, en caso de tenerla, ir al médico ayudaba a volver a tener salud. Sin embargo, la salud va más allá.

La Organización Mundial de la Salud, OMS, define: “La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.

La salud integral incluye varios aspectos, entre ellos, como bien lo dijeron las y los jóvenes, implica que cualquier persona, de cualquier edad tiene el derecho a acercarse a los organismos o dependencias de salud pública que existen en las comunidades, municipios o incluso a nivel estatal y federal, no sólo cuando se sientan enfermos, sino también para estar informados sobre temas que pueden ser de su interés.

Es importante conocer toda esta información para así también lograr ejercer el derecho a la salud integral, el cual se encuentra plasmado en el marco normativo y se refiere a que todas las personas deben gozar de protección y servicios que hagan posible una vida digna, plena y sana. Para tal fin, los gobiernos son los responsables de promover programas de atención, tratamiento, prevención y protección integral de la salud.

Observa el siguiente video, te será de utilidad para inferir algunas estrategias para el cuidado de tu salud. Continúa completando tu tabla o elabora una nueva lista donde describas las principales estrategias. Si tienes la posibilidad, invita a algún familiar o compañero a verlo.

Mis hábitos alimentarios

En el video anterior se habla sobre una estrategia muy importante que radica en la adquisición de un estilo de vida saludable, que consiste en el establecimiento de hábitos alimentarios que ayuden a prevenir enfermedades como diabetes u obesidad o presión arterial alta; además de la importancia de llevar a cabo una vida activa y no tan sedentaria.

Para favorecer la salud física es recomendable la realización de actividad física variada como correr, andar en bicicleta, practicar artes marciales o alguna otra actividad recreativa, así como también comer adecuadamente.

Tercero de Secundaria

¿Qué vamos a aprender?

Este martes en la materia de Historia estudiarás el comercio de Nueva España con otras regiones del mundo. Verás que por los puertos de Veracruz y Acapulco ingresaban al territorio productos de regiones de ultramar nunca antes vistos y que, por ellos, también se envíaban los productos novohispanos como la plata, que alimentaba la circulación de moneda en todo el mundo

Te recomiendo que tengas a la mano una libreta y un bolígrafo para que hagan tus anotaciones, también puedes utilizar tu libro de texto para que consultes mapas, imágenes o los temas en particular.

Arte Virreinal

Una vez consolidado el proceso de conquista, los españoles fueron los primeros beneficiarios de las riquezas naturales y de la mano de obra de los indígenas. Debes recordar que la encomienda fue la primera organización de trabajo en Nueva España y que, en su gran mayoría, se dedicó a explotar la tierra. No pasó mucho tiempo para que los españoles introdujeran nuevas actividades económicas como la ganadería y la minería.

También, debes tener claro que durante los siglos XVI y XVII la economía europea se basó en el sistema económico mercantilista que medía la riqueza de las naciones a partir de la plata y oro que acumulaban.

Además, en este sistema, el estado se hacía responsable de las políticas comerciales que mejor le conviniera a sus intereses, por lo que había un estricto control del estado a las operaciones comerciales.

En términos generales, España diseñó una ruta comercial cerrada y proteccionista para Nueva España con el fin de que no entrara nada ni nadie sin el consentimiento de la metrópoli. Para tal efecto, se creo el Consulado de Comerciantes de Sevilla quienes establecieron reglas muy estrictas acerca de qué productos y personas se trasladaban de España a América. Además, el consulado podía negar la licencia a un barco para cruzar por el Océano Atlántico.

De acuerdo con Bernardo García Martínez, en el libro, Nueva Historia General de México, el monopolio comercial de España sobre Nueva España tenía tres propósitos. El primero entorpecer o prohibir en tierras americanas la producción de bienes de consumo como herramientas de hierro, textiles finos, aceite, vino y papel, con el objeto de proteger a los manufactureros españoles. El segundo limitar o anular el comercio entre las colonias americanas, por ejemplo, entre Perú y México. El tercero condicionar el comercio trasatlántico a una vía exclusiva: el eje Veracruz-Sevilla.

¿Qué hacemos?

Para profundizar sobre los piratas observa el siguiente video titulado “Al abordaje”.

Al abordaje

Mucha plata, oro y productos de otras culturas fueron a parar a Francia, Inglaterra u Holanda debido a la piratería promovida por estas potencias; y los piratas que lo hicieron posible fueron premiados por su “valentía”.

Los piratas fueron un dolor de cabeza para la Corona española pues atacaron puertos en el Mar Caribe, del actual territorio nacional, de donde zarpaban las riquezas para la metrópoli.

Para evitar ser asaltados por piratas, se construyeron fuertes en diferentes puertos como en Campeche y en La Habana, Cuba.

Debes tener claro que la piratería no fue una práctica exclusiva de Inglaterra, sino que también Francia y Holanda promovieron esta actividad. Además, algunos piratas eran independientes de las potencias, y lo que robaban, en ocasiones, lo revendían a las colonias españolas.

Para proteger al comercio español y novohispano se estableció un sistema de flotas en 1543, conformado por naves comerciales que viajaban juntas y eran resguardadas por dos barcos de Guerra, es decir, como una especie de guardaespaldas o policía marítima.

En muchas ocasiones, los barcos comerciales trasladaban inmensas cantidades de plata a España proveniente de Perú o de Nueva España, por esa razón esos barcos eran codiciados por los piratas o corsarios ingleses, franceses y holandeses.