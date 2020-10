COVID-19: Zapopan y Guadalajara pondrán atención a las fiestas familiares para evitar contagios

En las reuniones familiares se está dando el mayor número de contagios por COVID-19 y se aproxima una temporada donde tradicionalmente hay convivios con la familia y amigos, tales como: el Día de Brujas, el Día de Muertos, las Posadas, Navidad y Año Nuevo.

El reto será la responsabilidad individual y para los Ayuntamientos en la Zona Metropolitana de Guadalajara con el programa Visor Ciudadano será vigilar que no se den multitudinarias fiestas. El alcalde de Zapopan, Pablo Lemus advirtió que los jóvenes se están contagiando de coronavirus y pueden enfermar gravemente a sus padres y abuelos.

En el municipio de Zapopan el fin de semana pasado se clausuró un jaripeo en La Venta del Astillero con 300 personas, informó Lemus Navarro. Los jóvenes se están enfermando con el virus principalmente en fiestas privadas porque las clases presenciales aún no se retoman en las preparatorias y universidades públicas y privadas.

“Principalmente en fiestas privadas, en cotos, en áreas comunes de departamentos, etc. Tenemos que prevenir principalmente que no se contagien en restaurantes y bares, nos estamos uniendo entre todos para tener corresponsabilidad y evitar contagios. No tenemos tanto personal para atender tantos reportes que nos están llegando de fiestas privadas. ¡La Policía no está para estar clausurando fiestas privadas! Los policías tienen que estar en la calle cuidando a la ciudadanía y evitando robos”.