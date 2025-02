Pasajera amenaza con una navaja a taxista de aplicación, “me vas a llevar a mi casa y voy a llegar bien” | VIDEO

Una pasajera fue grabada en el momento justo en que amenazó al conductor de un taxi de aplicación con una navaja. La mujer le advierte al hombre que trae una navaja, y que si trata de hacerle algo la usará.

“Te voy a decir algo, no trates nada raro conmigo porque tengo una cuchilla en mis cosas, no te voy a hacer nada, pero te voy a decir una cosa. Ya ha pasado un carro dos veces con un tipo de otro maldito país y te estoy hablando. Ese tigre, si me meto en el taxi, a mí nadie me vuelve a ver; me vas a llevar a mi casa, yo voy a llegar bien”, se escucha decir a la mujer en el video, que data del 2 de febrero de 2025 a las 2:34 de la madrugada.

El chofer, quien mantiene la calma a lo largo de la actitud amenazante de la mujer, decide por cancelar el viaje. Le informa a la pasajera sobre su decisión, explicando que no desea continuar con el trayecto bajo tales condiciones.

Taxista cancela viaje de mujer. Foto: @lamano

Chofer cancela el viaje y baja a la mujer armada

“No tienes que cancelar el viaje. Lo que te estoy diciendo es que yo no soy ninguna estúpida.”, responde la usuaria en la grabación de más de un minuto.

En tanto, el conductor reafirma su decisión de buscar otro viaje.

-“Ya cancelé el viaje porque buscaré otro”, dice el chofer del taxi.

Sin más incidentes, la mujer finaliza por descender del vehículo.

El video acumula casi los 6 millones de reproducciones y ha generado un intenso debate. Algunos usuarios comprenden la postura de la mujer, señalando que su actitud es producto del miedo y la inseguridad en el transporte público, sin embargo, otros apoyaron al chofer por bajar a una persona armada de su taxi. Aún se desconoce en que país fue grabado.

