Edmundo González reconoció victoria de Nicolás Maduro, pero asegura que lo hizo sólo para poder salir de Venezuela

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, reveló que Edmundo González firmó una carta en la que reconoce y acata la decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que validó la elección del 28 de julio, en la que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó ganador a Nicolás Maduro.

Rodríguez mostró la misiva firmada por González Urrutia, la cual explicó que fue firmada en la Embajada de España en Caracas, pocas horas antes de que el exdiplomático partiera a Madrid y se levantaran los cargos de la Fiscalía en su contra.

Detalló que la salida de González Urrutia fue por su propia voluntad y gestionada por las autoridades venezolanas, aunque criticó que no ha cumplido con mantener un bajo perfil, como se comprometió a hacer.

En la carta, el excandidato presidencial expresó “respeto a las instituciones constitucionales del país”, además de que informa que decidió salir de Venezuela “unos días para que se consolide el diálogo en el país y la paz”.

Luego de que se conociera esta información González Urrutia colgó un video a su red social X, en el que explicó que fue coercionado a firmar el documento.

“Se presentaron con un documento que tendría que refrendar para permitir mi salida del país. En otras palabras o firmaba o me atenía a las consecuencias”, dijo.

En el video, en el que se refiere a sí mismo como “presidente electo” dijo que antes de partir a Madrid “hubo horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones. En esos momentos consideré que podía ser más útil libre que encerrado e imposibilitado de cumplir con las tareas que me encomendó el soberano”.

“Como presidente electo de millones y millones de venezolanos que votaron por un cambio, la democracia y la paz, no me van a callar. Jamás los voy a traicionar. Esto lo saben todas y cada una de las personas con las que he hablado hasta hoy”, agregó.