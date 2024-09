Asteroide del tamaño de un estadio de futbol se acerca peligrosamente a la Tierra, ¿se avecina el fin del mundo?

Científicos de todo el mundo se mantienen alerta ante el paso de un enorme asteroide, del tamaño de un estadio de futbol, que se aproxima peligrosamente al planeta Tierra. De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), el llamado "2024 ON" pasará cerca del planeta este 17 de septiembre, lo cual causa incertidumbre debido a su enorme tamaño y la capacidad que tendría para destruir la vida tal como la conocemos actualmente.

Las estimaciones de la NASA sugieren que el asteroide pasará a menos de un millón de kilómetros de distancia de la Tierra. El llamado "2024 ON" tiene un diámetro de entre 721 y mil 575 pies (es decir de entre 220 a 480 metros), según estimaciones oficiales y avanza a un ritmo acelerado. No obstante, pese a su tamaño y velocidad, los expertos aseguran que no impactará contra el planeta y que únicamente pasará de lado, pero sí será visible en distintos continentes.

¿El asteroide 2024 ON es peligroso para los seres humanos?

Este 17 de septiembre será visible el asteroide. Foto: archivo.

La NASA explica que este cuerpo es un 99 por ciento más grande que la mayoría de los objetos que se encuentran cerca de nuestro planeta, pero, por su dirección, no representa un peligro para los seres vivos que habitan la Tierra. Además, destacan que, sin importar su enorme tamaño, el cuerpo celeste no será visible a simple vista, únicamente se podrá ver a través de un telescopio y su punto más alto será visible antes del amanecer, durante la madrugada, cuando el cielo está más oscuro.

Si bien la NASA ha calificado al asteroide como “potencialmente peligroso”, la agencia considera que todos los objetos espaciales que se acerquen a 120 millones de millas del planeta son “objetos cercanos a la Tierra” que podrían ser un peligro, de ahí que el asteroide "2024 ON" reciba esta calificación, pese a que únicamente pasará de lado al planeta.

¿Cuándo se verá al asteroide 2024 ON en el futuro?

No representa un peligro para la Tierra. Foto: archivo.

Según la NASA, el asteroide "2024 ON" fue visto por primera vez hace décadas, en 1940. Desde entonces, el cuerpo celeste se ha aproximado al planeta en años distintos y se espera que, después de este nuevo avistamiento, regrese a la Tierra dentro de 10 años, para 2035. Los científicos han señalado que el asteroide tiene un recorrido ovalado por lo que atraviesa el sistema solar de forma continua. El "2024 ON" ha sido visto en estas fechas:

20 de septiembre de 1940.

13 de agosto de 1951.

31 de julio de 1962.

8 de noviembre de 2002.

30 de octubre de 2013

Este 17 de septiembre regresará a la Tierra y no volverá a ser visto sino hasta el año 2035.

