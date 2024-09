Difunden FOTO de mexicanos antes de volcar su autobús en Machu Picchu

Fue difundida una fotografía de los mexicanos accidentados que viajaban en un camión turístico rumbo a Machu Picchu, Perú. La imagen corresponde a los momentos previos en que el vehículo con 32 pasajeros a bordo de distintas nacionalidades terminó por salirse del camino y quedó volcado hacia abajo en una pendiente de la carretera.

Tras el accidente, la titular de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, lamentó el accidente en Perú y confirmó la presencia de varios mexicanos lesionados. Trascendió que tres de ellos necesitan ser intervenidos quirúrgicamente, indicó la periodista Lourdes Mendoza.

El autobús con 32 turistas quedó colapsado en una pendiente. Foto: Archivo

¿Quiénes son los mexicanos lesionados en Perú?

Entre los 32 pasajeros de distintas nacionalidades como Chile, Italia, Guatemala, Brasil, China, Taiwán y Venezuela, viajaban seis connacionales, cuya identidad fue dada a conocer en medios locales, que detallaron su identidad y su estado de salud, según Cusco Post.

Grisel Zavala Aguilera (estado delicado).

Juan Maria Arredondo Felix (Fractura de fémur derecho).

Veronica Pedraza Rojas (fractura de pierna derecha).

Jorge Polanco Cantú (evacuado por otras lesiones).

Rafael Pedraza García (fractura de tórax).

José Vega Toledo (evacuado por otras lesiones).

En la imagen donde aparecen los mexicanos antes del accidente del autobús se les observa felices por el viaje realizado a la zona turística, una de ellas tiene utiliza un bastón mientras que el resto parecen también un poco cansados por el viaje.

Cuatro de los seis mexicanos accidentados en Perú. Foto: X @lumendoz

No quieren atender a los mexicanos en Perú

Uno de los mexicanos evacuados que sufrieron lesiones leves, Jorge Polanco, indicó a la comunicadora que su esposa, su cuñado y su concuña necesitan ser operados, pero las autoridades médicas peruanas no quieren actuar hasta que el seguro de luz verde.

“Lo peor es que la gente responsable del parque de Machu Picchu no se quiere hacer cargo, no da la cara, a pesar de que los doctores nos dicen que tienen todo el capital para hacerlo”: Jorge Polanco.

Asimismo, Polanco Cantú agregó que la clínica donde fueron trasladados sus familiares no cuentan con los instrumentos para llevar a cabo operaciones. “Ya me buscaron de la embajada y me dijeron que le dan seguimiento”.

