Con pólvora y bengalas: así fue como despidieron a Javier Acosta tras someterse a eutanasia por padecer leucemia

La historia de Javier Acosta sigue dando de qué hablar y provocando un debate público en torno a la eutanasia. Y es que el hombre de 36 años, fanático del futbol, sufría de una leucemia derivada de una posible infección en los huesos. Su estancia en el hospital fue larga pero no triste, siempre estuvo rodeado de solidaridad y amor de parte de sus amigos y familiares.

En las últimas horas se han difundido diversos videos sobre las muestras de cariño que recibió el fanático seguidor del Club Millonarios, uno de los más populares de Colombia. En las imágenes se observa como con pólvora y bengalas despiden a Javier Acosta, como si se tratara de una fiesta pambolera.

"No se va, no se va, Javi no se va", se escuchaba gritar a los fanáticos a las afueras del hospital donde se encontraba internado el paciente. Incluso, hubo un sector de la sociedad que pidieron suspendiera su decisión de aplicar la eutanasia, sin embargo, ya todo estaba tomado.

Médicos niegan que su muerte sea derivada por una bacteria

“El hospital universitario San Ignacio se permite informar que ya se realizó el egreso del paciente Javier Acosta. Por solicitud de la familia se realizó de manera privada. Acompañamos a cada uno de los familiares, amigos y conocidos de Javier, quienes han estado de manera constante durante todo este proceso”, dijo el comunicado que confirmó el fallecimiento del hincha colombiano.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Salud de Tolima, Ingrid Katherine Rengifo, rechazó la versión que apuntaba a que la enfermedad que terminó venciendo a Javier la habría adquirido en una alberca después de un baño. La funcionaria reveló que el joven tenía antecedentes médicos, puesto que había sufrido un accidente de tránsito, lo que le provocó que su sistema inmunológico se viera más vulnerable y contraer un posible hongo que le afectó los huesos.

Incluso en las últimas horas se ha informado que pese a que en un inicio se dijo que era padre soltero, él se casó de manera simbólica con una presentadora de la cadena "Los 40" conocida como Valentina Taguado, con quien formó una gran amistad. Además, ella a través de sus redes sociales ha enseñado el anillo que representaba el compromiso.

Así fue el último baile de Javier Acosta

"Prométeme que me vas a visitar en mis sueños para cocinarme rico", fueron las palabras que le dijo Alejandra Layton a Javier antes de iniciar con el proceso de eutanasia. Hasta el momento no se ha confirmado el parentesco de la mujer, sin embargo, la escena fue emotiva.

"Nos fuimos, ponme la que tu quieras que me voy", dijo Javier a través de una videollamada pidiendo una melodía que le subiera el ánimo. A pesar del cansancio y los tratamientos, el apasionado futbolero aún bailó en su cama al ritmo de la agrupación "Oro Sólido" con la canción "La de la tanguita roja".