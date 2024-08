Javier Acosta: "te escribe tu negrita creída", el mensaje de su ser más querido antes de la eutanasia

El colombiano Javier Acosta causa conmoción en todo el mundo al someterse a la eutanasia luego de haber contraído una bacteria en una alberca que deterioró su salud hasta el punto en que tomó la decisión de poner fin a su sufrimiento y a su vida de manera voluntaria. Sin embargo, antes de irse de este plano, el famoso hincha de Millonarios decidió no dejar desamparada a su perrita, "Katy".

De acuerdo con el hospital San Ignacio de Bogotá en donde Javier Acosta se sometió a la eutanasia, esto ocurrió aproximadamente a las 14:20 horas del viernes 30 de agosto. Afuera de dicho lugar, decenas de aficionados del club Millonarios se apostaron para despedir al joven, que hasta su último momento expresó su amor por ese equipo de futbol y por "Katy".

Sigue leyendo

¿Qué es y cómo se contagia la Candida Auris, la bacteria carnívora por la que Javier Acosta pidió la eutanasia?

"Visítame en mis sueños": así fue la despedida de Javier Acosta, joven que solicitó eutanasia tras padecer leucemia

Javier Acosta recibió la eutanasia ayer

"Katy" fue adoptada por Javier Acosta mucho antes de que contrajera la bacteria Candida Auris en una alberca y que de acuerdo con el testimonio de él mismo se lo empezó a comer.

"Ese hongo le puede dar a cualquier persona, pero en cinco días tenía una llaga que se me pasó al hueso del glúteo izquierdo y luego al derecho. Ahí empezó todo. La infección comenzó a agrandarse. Me tuvieron que raspar el glúteo izquierdo y me pusieron un injerto, pegó bien, pero luego se pasó al derecho", comentó Javier Acosta para medios de comunicación. Agregó que "la bacteria está tan fuerte que me acabó con los tejidos y los huesos (...) No hay tratamiento que valga. La infección ya me llegó a la cabeza, lo que no me permitiría hablar”.

Respecto a "Katy", Javier Acosta tenía múltiples publicaciones en redes sociales con su perrita, a quien regresó al refugio en donde la adoptó, en busca de que la pequeña pueda tener una nueva familia que la quiera y la acoja. La Fundación Adopta un Amigo Chan publicó un conmovedor mensaje de despedida para que la perrita pudiera despedir a su humano.