IMÁGENES FUERTES: Asesinan a balazos a un guardia de seguridad frente a su hijo de 4 años

En plataformas digitales se difundió un video en el que se apreciar el momento en el que un hombre es asesinado a tiros frente a su pequeño hijo de cuatro años cuando ambos se disponían a dar un paseo en motocicleta por las calles de Brasil, por lo que las crudas escenas ya le están dando la vuelta al mundo, por ello en esta nota te contamos todo lo que se sabe sobre este desafortunado episodio.

Estos desafortunados hechos criminales ocurrieron la mañana del pasado jueves 22 de agosto en la localidad de Santa Cecilia, la cual se ubica en el estado brasileño de Paraíba y toda la escena fue captada por una cámara de seguridad instalada en la propiedad del sujeto que fue acribillado por un par de sicarios, quien fue identificado como Josimar Felix de 49 años de edad.

Josimar Felix se disponía a dar un paseo en moto con su hijo de 4 años cuando fue sorprendido por un par de sicarios. Foto: X: submundodocrime

Así fue el momento exacto en el que un hombre fue acribillado frente a su hijo de 4 años

En la grabación se puede Josimar Felix sube a su hijo a una motocicleta y posteriormente él también sube para salir a dar un paseo, una vez que estuvieron listos, el hombre se disponía a emprender su camino, sin embargo, justo en ese momento una camioneta de color azul se acercó rápidamente a la zona y le cerró el paso, enseguida un par de hombres armados descendieron de la unidad y sin mediar palabras vaciaron sus cargadores contra el hombre de 49 años de edad.

El menor vio a detalle cómo acribillaron a su padre un par de hombres. Foto: X: submundodocrime

La cruda escena fue presenciada en primer plano por el menor de cuatro años, quien lució desconcertado y sin saber qué hacer, no obstante, los criminales respetaron su vida y no le dispararon, no obstante, antes de irse se aseguraron de que su víctima ya no tuviera signos vitales y posteriormente regresaron a su camioneta en completa tranquilidad para emprender la huida, al final de la grabación se puede apreciar que una mujer, aparentemente la esposa de Josimar Felix, sale de la casa y carga a su hijo para ponerlo a salvo.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades brasileñas, Josimar Felix, trabajó como guardia de seguridad en el estado de Pernambuco hasta hace unos meses, sin embargo, se encontraba bajo investigación por una serie de homicidios cometidos mientras desempeñaba su trabajo, por lo que esta es una de las líneas de investigación en las que ya se trabaja pues se cree que su muerte pudo haber sido una especie de venganza.

Josimar Felix era investigado por una serie de homicidios en los que estuvo involucrado cuando era guardia de seguridad. Foto: X: submundodocrime

Como se dijo antes, los sujetos que cometieron el homicidio lograron escapar con total tranquilidad, sin embargo, las autoridades brasileñas ya se encuentran realizando las diligencias correspondientes para poder identificarlos a la brevedad y lograr su pronta aprehensión.