“Es un chavito”: Jóvenes terminan sobre el asfalto tras aparatoso choque en Aguascalientes: IMÁGENES FUERTES

Un joven muerto y uno más gravemente herido fue el saldo que dejó un aparatoso choque ocurrido en las calles de la capital de Aguascalientes durante la madrugada del pasado jueves 22 de agosto, el cual, se originó presuntamente por el exceso de velocidad y en plataformas digitales se sigue hablando del caso debido a que se difundió un video en el que se exhibe que las personas implicadas en estos hechos terminaron sobre el asfalto debido a que aparentemente no estaban usando el cinturón de seguridad, por lo que se han generado todo tipo de opiniones al respecto.

Como se dijo antes, estos lamentables hechos ocurrieron durante las primeras horas del jueves 22 de agosto y fue en el desnivel de la Avenida Aguascalientes Pte que se encuentra a la altura de Dr. Salvador Quezada Limón donde ocurrió el aparatoso impacto de una camioneta de la marca Honda en color blanco, la cual, quedó prácticamente destrozadas de la parte frontal luego de haberse impactado contra uno de los pilares de contención de mencionada vialidad.

La camioneta involucrada en el choque quedó completamente destrozada de la parte frontal. Foto: X: jlmnoticias

“Es un chavito”, conductor difunde video de los momentos posteriores al aparatoso choque

Luego del aparatoso choque, un conductor que pasaba por la zona decidió realizar una transmisión en vivo, en la que pedía que alguien solicitara la presencia de los equipos de emergencia y durante la grabación mostró que tras el impacto, distintas partes de la camioneta quedaron esparcidas por toda la zona debido a lo fuerte del golpe y en cuanto estuvo más cerca de la escena mostró que los cuerpos de los ocupantes de la unidad también salieron proyectados debido a que no estaban usando cinturón de seguridad, además, señaló que, por lo menos uno de los jóvenes ya había perdido la vida.

Uno de los ocupantes de la camioneta falleció en al lugar del choque. Foto: X: jlmnoticias

“Hola grupo, alguien que pueda llamar a Base Azul aquí hubo un accidente muy cabr*n, parece hasta mortal, no sé si esto es una moto, pero allá está la camioneta hecha mie*da, voy a tratar de pasar, vean aquí la llanta de la camioneta, no sé si hay víctimas de muerte allá o heridas, vamos a pasar, es el segundo anillo a la altura de Las Brisas, creo que es la camioneta nada más y ahí hay una víctima parece que ya falleció, es una señora o un chavo con un golpe en la cabeza, parece que ya falleció y aquí está otro, parece que ya… bueno, llámenle a Base Azul rapidísimo, es un chavo con un tatuaje de demonio en color rojo en la pierna y bueno como pueden observar ya esta… ya no respira, es un chavito, son imágenes fuertes”, fueron las palabras del autor del video.

Se desconoce cuál es el estado de salud de joven que resultó herido en este aparatoso choque. Foto: X: jlmnoticias

Como era de esperarse, el video en cuestión generó todo tipo de opiniones al respecto pues algunos internautas consideraron una falta de respeto hacia los involucrados el haber difundido las imágenes antes de siquiera haber ayudado él mismo, mientras que otro sector mencionó que este tipo de casos pueden servir para crear conciencia sobre el uso del cinturón de seguridad y las consecuencias de circular a exceso de velocidad.

Es importante señalar que, tras el fuerte accidente, las autoridades correspondientes se hicieron cargo de la situación y fueron elementos de la Fiscalía quienes confirmaron el deceso de uno de los jóvenes, mientras que el otro tripulante de la camioneta resultó gravemente herido y fue trasladado a un hospital para su atención, sin embargo, se desconoce cuál es su estado actual.