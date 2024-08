Qué sabemos sobre el misterio de un Porsche abandonado en Polanco

El jueves 22 de agosto, el conductor de un Porsche impactó a los pasajeros de una camioneta en la Avenida Homero y Anatole France en la colonia Polanco segunda sección, perteneciente a la alcaldía Miguel Hidalgo. Sin embargo, el vehículo de lujo fue abandonado por sus pasajeros lo que generó cuestionamientos ya dudas. ¿Quién y por qué abandonaría un auto que puede llegar a costar 2.5 millones de pesos?

Debido al choque, la camioneta terminó volcada y con emanando humo. Algunas personas que pasaban por el lugar se apresuraron a intentar sacar a los pasajeros de este vehículo, quienes eran una mujer y su hijo. Además, lograron regresar a la camioneta a su eje sobre cuatro ruedas.

Personal del Heroico Cuerpo de Bomberos llegó al lugar ante el riesgo de que los vehículos se incendiaran, mientras que paramédicos evaluaron a la mujer y a su hijo que iban a bordo de la camioneta, quienes resultaron lesiones menores. Sin embargo, fueron los policías capitalinos los que se dieron a la labor de recabar información para encontrar a los tripulantes del Porsche.

Según testigos, quienes iban a bordo del auto con un valor de 2.5 millones de pesos escaparon al momento del choque. Se sabe que eran dos hombres jóvenes los que dejaron al vehículo sobre el cruce de Avenida Homero y Anatole France. Debido a que el Porsche no tenía placas, serán las investigaciones las que determinen quién es el dueño de éste.

El vehículo es de color negro y quedó con el cofre totalmente hundido y dañado, además de que una de las llantas salió disparada del auto de lujo. La parte del copiloto fue la que resultó más dañada. Tras el choque y la huida de los pasajeros, usuarios de redes sociales pidieron que se revisen las cámaras para dar con los responsables.

"No se hagan en esa esquina hay cámara en los 4 puntos", "es muy fácil no tienes placas, pero esos carros no se venden como los demás las agencias de alta gama guardan los datos", "¿serán hijos de alguien influyente?", fueron algunos de los comentarios que provocó la noticia.