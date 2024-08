VIDEO SENSIBLE: Pandilla de niños golpea a un abuelito en plena calle hasta enviarlo al hospital

A través de redes sociales circula un video en el que se puede apreciar el momento exacto en el que una pandilla conformada por niños y adolescentes golpea brutalmente a un abuelito en las calles de Nueva York y lo que más indignación ha provocado es que los menores actuaron de tal manera sin motivo alguno y además de enviar al adulto mayor al hospital, también le provocaron severas afectaciones psicológicas pues declaró que está buscando mudarse de ciudad ya que teme por su seguridad.

Estos hechos ocurrieron el pasado 15 de julio en el vecindario de Sunnyside de Staten Island, sin embargo, el caso volvió a tomar relevancia debido a que recientemente se difundió el video del momento exacto de la agresión en contra del abuelito, quien, para privilegiar su seguridad, ha decidido mantenerse en el anonimato, no obstante, ya ofreció distintas declaraciones sobre este lamentable episodio.

Sigue leyendo:

¿Quién era el joven que fue partido a la mitad por un tren? Esto es lo que se sabe

Conduce a exceso de velocidad, vuelca y atropella a todos los peatones: VIDEO

De acuerdo con las declaraciones del abuelito, aquella tarde salió a correr por su vecindario, el cual, habitualmente es muy tranquilo, sin embargo, cuando llegó a la intersección de Howard Avenue y Clove Road se encontró con una nutrida pandilla conformada por niños y adolescentes, los cuales, se encontraban molestando a otras personas, sin embargo, en cuanto lo vieron decidieron cambiar de víctima y comenzaron a acosarlo.

“Uno se me acercó y levantó los puños, me dijo que eligiera una opción y yo dije ‘no me interesa’, pensé que era solo un niño bromeando”, declaró el hombre de 62 años para la NBC New York, quien también detalló que tras esta conversación recibió los primeros puñetazos, por lo que intentó correr, sin embargo, los menores rápidamente le dieron alcance, lo tiraron y aunque estaba en el suelo fue brutalmente agredido.

El abuelito fue acosado previo a la agresión. Foto: X: uhn_plus

Cabe mencionar que, una de las declaraciones del abuelito agredido que más ha llamado la atención es en la que asegura que los menores se estaban riendo cuando lo agredían, además, señaló que en ningún momento intentaron robarle sus pertenencias o emitieron algún comentario de odio, por lo que cree que solo estaban buscando “divertirse” metiéndose en problemas.

La agresión de los menores terminó cuando otras personas del vecindario se percataron de los hechos y se acercaron para intervenir, por lo que los niños y adolescentes que conformaban la agresiva pandilla salieron corriendo.

El abuelito aseguró que los menores solo se reían cuando cometían la agresión. Foto: X: uhn_plus

Tras la golpiza, el abuelito fue llevado al Centro Médico de la Universidad de Richmond donde recibió la atención correspondiente pues tenía golpes por todo el cuerpo, además, se sabe que por lo menos le tiraron un diente y resultó con lesiones en sus manos, la cuenta médica ascendió a 5 mil dólares, no obstante, otra de las secuelas y quizás la más grave fue el daño psicológico pues el adulto mayor está considerando en mudarse de ciudad debido a que teme por su seguridad: “Quiero irme de aquí, ya no quiero vivir aquí", declaró.

El pasado jueves 22 de agosto, la Policía de Nueva York difundió el video de la agresión y dio a conocer que luego de un intenso trabajo de investigación lograron detener a dos menores, de 13 y 14 años de edad, quienes estuvieron involucrados en la golpiza contra el abuelito y se espera que sea en los próximos días cuando se pueda ampliar la información en torno a esta pandilla.